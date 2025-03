Wspólny lot Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego. Znamy szczegóły

W poniedziałek 24 marca Karol Nawrocki w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z Andrzejem Dudą. „Zaczynamy” – napisał prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat, który z poparciem Prawa i Sprawiedliwości startuje w wyborach prezydenckich.

Wspólne zdjęcie Dudy i Nawrockiego. Najnowsze ustalenia

Jak ustalił Polsat News, prezydent Andrzej Duda zaprosił Karola Nawrockiego, by uczestniczył z nim w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Te doniesienia potwierdził Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Prezes IPN ma wziąć udział w uroczystościach w Toruniu i Ciepielowie.

„Obchodzimy dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – dzień hołdu dla cichych strażników człowieczeństwa. To święto jest pomnikiem solidarności, ogromnego cierpienia i poświęcenia naszych Rodaków, którzy pozostali wierni najwyższym ideałom i nie wyrzekli się ich nawet w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Rzeczpospolita zawsze będzie pamiętać o swoich Bohaterach i pielęgnować prawdę o Ich heroizmie. Cześć Ich Pamięci!” – napisał prezydent Andrzej Duda na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

Na godz. 11:00 był zaplanowany udział prezydenta w uroczystości odsłonięcia kolejnych nazwisk na Tablicach Pamięci poświęconych pomordowanym Polakom. Wydarzenie odbyło się w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

„Po południu Andrzej Duda odwiedzi Ciepielów, by wspólnie z mieszkańcami wziąć udział w odsłonięciu pomnika Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Pomnik nawiązuje do wydarzeń z grudnia 1942 roku. Wówczas w Starym Ciepielowie i Rekówce miała miejsce jedna z największych egzekucji dokonanych w trakcie okupacji przez Niemców na Polakach za pomoc udzielaną ludności pochodzenia żydowskiego. Łącznie zginęło ponad 30 osób, w tym 19 dzieci oraz co najmniej 2 ukrywanych Żydów” – czytamy na stronie prezydent.pl.

