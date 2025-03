Rząd chce masowych szkoleń wojskowych, co na to Polacy? Zaskakujące wyniki sondażu

Na początku marca premier Donald Tusk wraz z ministrem obrony narodowej ogłosili nową inicjatywę – szkolenia wojskowe dla ochotników. Szef rządu podkreślił, że do 2027 roku Polska będzie w stanie przeszkolić nawet 100 tysięcy osób rocznie, a najpóźniej w 2026 roku każdy chętny powinien mieć możliwość udziału w podstawowym szkoleniu wojskowym.

Według premiera zainteresowanie służbą wojskową w Polsce istnieje, jednak należy stworzyć warunki, by dostęp do tych kursów był jak najszerszy. – Musimy zwiększyć zdecydowanie możliwości państwa, by każdy zainteresowany, każda zainteresowana szkoleniem wojskowym mógł i mogła w nim uczestniczyć – zaznaczył Tusk.

Większość Polaków jest na „nie”

Ankietowani w badaniu przeprowadzonym przez Opinia24 na zlecenie RMF FM odpowiadali na pytanie, czy byliby skłonni uczestniczyć w dobrowolnym szkoleniu wojskowym. 35 procent respondentów wyraziło gotowość, z czego 14 procent zdecydowanie opowiedziało się za, a 21 procent raczej byłoby skłonnych do udziału.

Tymczasem 54 procent badanych odrzuca tę propozycję – 33 procent kategorycznie, a 21 procent z umiarkowaną niechęcią.

Wśród mężczyzn 18 procent wyraziło stanowczą chęć przystąpienia do szkolenia, a 23 procent odpowiedziało, że raczej wzięłoby w nim udział. W przypadku kobiet gotowość do uczestnictwa wyraziło 10 procent.

Największe zainteresowanie przeszkoleniem wojskowym zauważalne jest w grupie wiekowej 50-59 lat – w sumie 38 procent ankietowanych w tym przedziale wiekowym deklaruje chęć uczestnictwa.

Sympatie polityczne a chęć przeszkolenia. Trzecia Droga na czele

Badanie ujawniło także korelację między preferencjami politycznymi a gotowością do udziału w szkoleniach wojskowych. 15 procent zwolenników Prawa i Sprawiedliwości deklaruje zdecydowaną chęć uczestnictwa, podczas gdy wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej odsetek ten wynosi 21 procent.

Największą gotowość wykazują wyborcy Trzeciej Drogi – 15 procent z nich jest stanowczo za, a kolejne 35 procent „raczej tak”, co łącznie daje 50 procent zainteresowanych.

Sondaż został zrealizowany przez Opinia24 w dniach 17-21 marca na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz ankiet internetowych.

Czytaj też:

Politycy o szkoleniach wojskowych. Kto trafiłby na poligon?Czytaj też:

Powrót do powszechnego poboru? Prawie połowa Polaków na „tak”