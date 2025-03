Kontrowersyjny polski milioner znów zatrzymany na ulicy. Trafił do więzienia

Policja zatrzymała i siłą doprowadziła do Zakładu Karnego w Nowym Sączu Tomasza Ż., kontrowersyjnego milionera z Nowego Targu. To on odpowiedzialny jest za nielegalną rozbiórkę zabytkowego hotelu Panorama w Zakopanem.

Portal Podhale24.pl poinformował, że do zatrzymania doszło w poniedziałek 24 marca. „Na rogu ulic Kazimierza Wielkiego i Długiej policyjny samochód zajechał mu drogę, a policjanci zakuli biznesmena w kajdanki i odjechali na komendę” – czytamy w relacji. Tomasz Ż. zatrzymany. Spędzi w więzieniu 8 miesięcy Jak podkreśla portal fakt24.pl, Tomasz Ż. pochodzi z rodziny cukierników i piekarzy. On sam miał dorobić się fortuny poprzez inwestycje w nieruchomości oraz sklepy spożywcze. Wokół biznesmena nagromadziło się jednak kilka kontrowersji, z największą dotyczącą hotelu Panorama. W 2020 roku Tomasz Ż. przejął własność wspomnianego obiektu, wpisanego do gminnego rejestru zabytków. Następnie, nie posiadając wymaganych zezwoleń, zlecił wyburzenie budynku. Policja zatrzymała prace, jednak część hotelu została już nieodwracalnie zniszczona. W lutym 2023 roku Sąd Rejonowy w Zakopanem skazał milionera na 8 miesięcy więzienia i 60 tys. zł nawiązki na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem. Po dwóch latach w apelacji, wyrok uprawomocnił się 20 lutego tego roku. Zapadła też decyzja o przymusowym doprowadzeniu mężczyzny do zakładu karnego. Kłopoty z prawem milionera Tomasza Ż. Dziennikarze portalu Podhale24.pl zwrócili uwagę, że Tomasza Ż. policjanci zatrzymywali już na ulicy w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas również zakuli go w kajdanki i doprowadzili do zakładu karnego. Tamten przypadek dotyczył konieczności odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za „prowadzenie pojazdu, nie stosując się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonych przez Sąd oraz niezastosowanie się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami”. O Tomaszu Ż. było głośno również w 2013 roku, kiedy zaoferował, że kupi kolejkę na Kasprowy Wierch. Z kolei w Krakowie bez wymaganych zezwoleń przebudował XIV-wieczną kamienicę przy ulicy Szpitalnej. Za tamten czyn ukarano go grzywną w wysokości 500 tys. zł. Czytaj też:

To w ich domu kręcili serial „Dojrzewanie”. Czują się jakby „wygrali na loterii”Czytaj też:

Sprzedawali podrobione leki. Znani trenerzy i zawodnicy w rękach policji