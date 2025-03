Meble, ubranka i zabawki w środku lasu. Jest finał bulwersującej sprawy

Z naszą redakcją skontaktował się nadleśniczy Marek Dobroczyński z Nadleśnictwa Jarocin – przekazał, że dzięki współpracy leśniczego Piotra z leśnictwa Brzozowiec oraz policji ze Środy Wielkopolskiej, sprawcy, którzy zaśmiecili las zostali odnalezieni. Zostali oni zobowiązani do posprzątania terenu oraz nałożono na nich mandaty karne. Muszą także przedstawić dokumenty dowodzące utylizacji odpadów.

Okazało się, że śmieci wyrzuciła firma, która przeprowadzała remont mieszkania.

– Takie rzeczy należy nagłaśniać i w ten sposób starać się uwrażliwiać społeczeństwo na takie haniebne postępowanie – powiedział redakcji Wprost.pl nadleśniczy Dobroczyński. Dodał, że ta historia może być przestrogą dla tych, „którzy pomyślą, że mogą coś takiego zrobić, by zastanowili się dwa razy”.

Zaśmiecili las, internauci oburzeni. Sprawcy poniosą konsekwencje

Przypomnijmy, że w niedzielę sieć obiegły zdjęcia niemal całego busa zabawek, mebli dziecięcych i wyposażenia pokoiku, które wylądowały w środku lasu. Na facebookowym profilu Nadleśnictwa Jarocin – Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie (Wielkopolskie) pojawiły się fotografie ukazujące skalę przykrego znaleziska.

Post z fotografiami momentalnie wywołał burzę w komentarzach. Internauci nie kryli swojej złości na sprawcę tego czynu, domagając się jego ukarania. Wielu liczy na to, że uda się go zidentyfikować i pociągnąć do odpowiedzialności.

„Brak słów... Oby w tym grajdole znalazł się na pozór nic nieznaczący kwitek, który zidentyfikuje sprawcę” – czytamy. Część internautów komentowała krótko i dosadnie. „Patologia” czy „Płakać się chce” – a to tylko niektóre z licznych komentarzy oburzonych użytkowników mediów społecznościowych.

Co roku do lasów trafiają tysiące kilogramów śmieci

Problem zaśmiecania polskich lasów jest olbrzymi. W 2023 roku Lasy Państwowe zebrały i wywiozły aż 80,6 tysiąca metrów sześciennych śmieci, za co zapłaciły 32,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że śmieci w lesie zagrażają naturalnemu ekosystemowi, a rozkładające się odpady i toksyczne substancje przedostają do gruntu i zbiorników wodnych, zatruwając środowisko.

Mało tego, samozapłon śmieci może również wywołać pożar lasu – szczególnie w obliczu panującej w Polsce suszy. Dlatego też leśnicy nieustannie apelują o poszanowanie lasów, które przez wielu są uważane za skarb i dobro narodowe.

facebookCzytaj też:

Ukryty wśród gór. Leśnicy pokazali najrzadszego węża w PolsceCzytaj też:

Żaby, które zmieniają kolor. Polscy leśnicy pokazali niezwykłe zjawisko