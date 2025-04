Tajemnicze zaginięcie Jowity Zielińskiej. Policja wydała nowy komunikat

Jowita Zielińska zaginęła na początku lipca 2024 r. Kobieta ostatni raz była widziana niedaleko Rojewa, kiedy wracała rowerem z pracy do domu. Ostatecznie tam jednak nie dotarła. Do chwili obecnej nie nawiązała także kontaktu z rodziną. Kobieta mieszkała z teściami w Lisinach, jej mąż zmarł kilka lat temu.

Tajemnicze zaginięcie Jowity Zielińskiej. Nowe informacje

W miniony weekend zostały podjęte kolejne działania, które mają doprowadzić do odnalezienia 31-latki. Brali w nich udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którzy koordynowali działania, a także funkcjonariusze z Rypina, Łodzi, Poznania, Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownicy z WOPR i PCK, a także grupy poszukiwawczo-ratownicze i grupa sonarowa.

„Działania były prowadzone głównie w terenie leśnym, ale sprawdzane były także okoliczne jeziora. Niestety, nadal nie ustalono miejsca pobytu zaginionej” – czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

Bliscy zaginionej 31-latki: Wciąż nie tracimy nadziei

– Mamy tutaj bardzo dużo pól i terenów leśnych. Wszystko zostało dokładnie sprawdzone. Większość po kilka razy. Teraz również dużo ludzi zbierało i zbiera grzyby, więc myślę, że ktoś by coś zauważył. Myślę też, że jeżeli Jowita by tutaj była, zostałaby znaleziona – mówili bliscy 31-latki w rozmowie z TVP3 Bydgoszcz. – Wciąż nie tracimy nadziei. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy cały czas udostępniają posty oraz angażują się we wszelką inną pomoc – dodali.

Jowita Zielińska ma ok. 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, rude włosy do ramion i zielone oczy. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 31-latki, są proszone o kontakt z policją (nr 112 lub 47 753 92 00).

