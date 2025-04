Współpracowała z parą prezydencką przez osiem lat. „Nam się wydaje, że to jest takie cudowne”

Dorota Goldpoint razem ze swoim zespołem przed osiem lat współpracowali z parą prezydencką i ubierali Agatę Dudę. Projektantka w rozmowie z „Faktem” przyznała, że wizytowanie kolejnych krajów i ogrom spotkań „to nie jest takie cudowne podróżowanie i jeżdżenie po świecie, jak się może wydawać obywatelom”. – To są godziny spędzone w samolocie, jest jetlag, jest ogromne zmęczenie – zauważyła Goldpoint.

Ujawniła, jak wygląda aktywność Agaty Dudy. „Ma intensywny program, jak każda żona prezydenta”

Projektantka zdradziła, jak wygląda aktywność Agaty Dudy. – Spotyka się dziennie przynajmniej z dwoma środowiskami, różnymi grupami społecznymi, młodzieżą, osobami starszymi, kobietami. Ma bardzo intensywny program, jak każda żona prezydenta. Pani Agata podejmuje działania charytatywne i działania wspierające w różnych środowiskach – wyjaśniała Goldpoint.

Projektantka podkreśliła, że odchodząca para prezydencka żegna się z głowami innych państw. Goldpoint zaznaczyła, że do końca kadencji pary prezydenckiej pozostało kilka ważnych dat: 1 i 3 maja, dzień wyborów prezydenckich 18 maja, czy przekazanie władzy następcy 5 sierpnia. – Jest co robić – przyznała projektantka.

Przez lata ubierała pierwszą damę. „W czasie jednej wizytacji potrzeba do ośmiu różnych strojów”

Goldpoint ujawniła, że „w czasie jednej wizytacji potrzeba od sześciu do ośmiu różnych strojów, bo to są różne spotkania”. – Poranne, później w ciągu dnia jakieś spotkania oficjalne, no i kolacja. Na każdą z tych uroczystości pierwsze damy zawsze mają przygotowane kostiumy i odpowiednie stylizacje. Jeżeli w ciągu jednego dnia są trzy spotkania, no to można sobie wyobrazić, ile trzeba stylizacji, jeśli wizyta trwa dwa, trzy dni – podsumowała projektantka.

