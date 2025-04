Mentzen się potyka, Hołownia się przeliczył, Trump ucieka w wojny. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Idealny świat Mentzena”. Jeszcze do niedawna zachwytom nad kampanią kandydata Konfederacji na prezydenta nie było końca, ale Sławomir Mentzen właśnie zaczął popełniać błędy, co przy tak długiej kampanii było nieuniknione – analizuje Eliza Olczyk.

„Fałszywa piątka”. Sławomir Mentzen lubi w swoich przemówieniach przytaczać statystyki i dane, których źródeł już nie podaje. Piotr Barejka sprawdził, skąd pochodzą i gdzie może mijać się z prawdą.

„Hołownia się przeliczył”. – Szymon Hołownia patrzył na swoją popularność przez pryzmat marszałka Sejmu. Sądził, że zasługuje na ogromne poparcie, ale przeliczył się – mówi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Józef Zych, honorowy prezes PSL.

„Ucieczka w inwazję”. Trwają przygotowania do uderzenia na Iran. To dziś najsłabsze i najłatwiejsze do pognębienia ogniwo nowej osi zła, tworzonej przez Moskwę i Pekin – analizuje Jakub Mielnik.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Kampanijna mowa ciał”. W jaki sposób kandydaci na prezydenta przemawiają i jaki przekaz płynie z ich mowy ciała? – Można odnieść wrażenie, że Nawrocki nie chodzi w swoim kostiumie – ocenia dla Magdaleny Frindt dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku.

„Ustawowa samowolka”. Mnożą się projekty ustaw, które spełniałyby niektóre obietnice z 2023 r., ale koalicjanci na razie zgadzają się tylko w jednym: że własne postulaty są zawsze ważniejsze od cudzych – pisze Eliza Olczyk.

„Młodych czeka darwinowska wojna”. – Młodzież nie ma świadomości, do czego prowadzą takie pomysły – komentuje wizję płatnych studiów prof. Ryszard Bugaj, ekonomista, w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Domowe rewolucje”. W niektórych kręgach pojawiają opinie o konieczności zaprzestania budownictwa jednorodzinnego. Powody tłumaczy Iwonie Ławeckiej-Marczewskiej Roland Stańczyk ze Stowarzyszenia Architektów Wnętrz.

„Wyjść z cienia nazwiska”. W branży filmowej „nepo babies” to temat głośny i kontrowersyjny. Ale podobne mechanizmy działają w biznesie, zwłaszcza w firmach rodzinnych – pisze dr Adrianna Lewandowska.

„Celny karniak od Trumpa”. Trump chce zdyscyplinować Putina uderzając w handel rosyjską ropą i, sądząc po milczeniu, jakie zapadło na Kremlu po jego deklaracji, ten cios może być celny – pisze Jakub Mielnik.

„Krucjaty Witkacego”. Mówiono o nim: wariat z Krupówek, ekscentryk, zakopiański demon, nieobliczalny hulaka. A on potrafił siedzieć w bezruchu wręcz zawodowo – pisze Przemysław Pawlak w książce „Witkacy. Biografia”.

