Jeden na piętnastu Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Jak można sobie pomóc?

Wnioski z badania „Poverty Watch Poland 2024” trudno zignorować. W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje 2,5 miliona osób, czyli 6,6 proc. ogółu Polaków. Po raz ostatni tak wysoki wskaźnik został odnotowany w 2015 roku.

O skrajnym ubóstwie mówimy w przypadku, gdy komuś brakuje podstawowych środków do przetrwania: czystej wody, odpowiedniego mieszkania, ubrań, leków czy jedzenia.

Skrajne ubóstwo w Polsce nie wystarczy żeby dostać pomoc

W 2022 i 2023 roku ustawowa granica ubóstwa była w Polsce niższa niż granica ubóstwa skrajnego. Spowodowało to, że część osób skrajnie ubogich nie miała prawa do świadczeń z pomocy społecznej, które powinny być przeznaczone właśnie dla osób najuboższych. Jak zostało podkreślone w raporcie – do takiej sytuacji nigdy nie powinno dojść.

W marcu 2025 roku Katarzyna Nowakowska, wiceszefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powiedziała w wywiadzie dla PAP, że w resorcie powstał projekt zmieniający częstotliwość weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Ma być ona przeprowadzana każdego roku, a nie co trzy lata.

Kolejne zmiany w opiece społecznej, bo nie odpowiada na aktualne potrzeby i wyzwania

Reforma systemu pomocy społecznej zostanie przeprowadzona etapami. – Naszym założeniem jest, żeby ustawa nie niosła za sobą dużych skutków finansowych. Wówczas będzie mogła szybko wejść w życie – zaznaczyła Katarzyna Nowakowska.

Ważnym aspektem zmian jest też odbiurokratyzowanie systemu. Działaniem długofalowym ma być przyjrzenie się całościowo ustawie o pomocy społecznej, bo – jak oceniła – jej obecny kształt nie odpowiada na aktualne potrzeby i wyzwania. O tym na jaką pomoc każdy z nas konkretnie może obecnie liczyć w Polsce pisze portal Infotuba.pl.