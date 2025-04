„Niedyskrecje parlamentarne”. Pułapka na Nawrockiego i Mentzena. Rząd ma coraz większy problem

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:

Rafał Trzaskowski wezwał Karola Nawrockiego na debatę w Końskich. Sztab Trzaskowskiego ustalił wszystko z trzema telewizjami – TVP, TVN i Polsatem. Sztabu Nawrockiego na te rozmowy nie zaproszono, tylko w środę rano ogłoszono, że debata odbędzie się w piątek wieczorem.

W odpowiedzi sztab Nawrockiego oświadczył, że zaprasza sztab Trzaskowskiego i media na negocjacje w sprawie debaty na Foksal, a nie do siedziby TVP jak proponował sztab Trzaskowskiego.

Poza tym ludzie Nawrockiego chcieliby, żeby w tej dbacie uczestniczył też przedstawiciel Telewizji Republika, na co inne media podobno kręcą nosem.

Pięć lat temu Rafał Trzaskowski nie stawił się na debacie w Końskich z Andrzejem Dudą. Do dziś komentatorzy sceny politycznej uważają, że był to największy błąd kandydata KO w tamtej kampanii, który przesądził o jego przegranej. Ale było to między pierwszą, a drugą turą wyborów prezydenckich, kiedy na placu boju pozostało tylko dwóch kandydatów.

Nawrocki, jeżeli nie stawi się na debacie w Końskich, zostanie oskarżony o tchórzostwo, bo sam wzywał Trzaskowskiego do debaty. Ale z drugiej strony, tę wymowę osłabi fakt, iż debata jeden na jeden przed pierwszą turą wyborów łamie zasadę, iż wszyscy kandydaci mają takie same prawa.