1,5-roczny chłopiec molestowany przez obcą kobietę. Matce dwójki dzieci grozi dożywocie

Do częstochowskich organów ścigania wpłynął list, zgodnie z którym 1,5-roczny chłopiec, oddany przez pracującą matkę pod opiekę 18-latce, był molestowany seksualnie przez dwoje innych dorosłych – donosi „Gazeta Wyborcza”. Prokuratura wszczęła śledztwo. Kilka dni temu po zebraniu części dowodów i ustaleniu domniemanych sprawców krzywdzenia dziecka zarządzono przeszukanie w miejscach pobytu wytypowanych osób.

W telefonie opiekunki dziecka znaleziono filmik o pornograficznym charakterze z udziałem chłopca. 18-latka oraz jej dwoje znajomych w wieku 25 i 27 lat zostali aresztowani. Matka, która oddała dziecko pod opiekę, nie miała świadomości, że kobieta z mężczyzną pojawili się w jej domu i wykorzystywali seksualnie chłopca. Śledczy twierdzą, że wpływ na to mogły mieć narkotyki.

Częstochowa. Zostawiła 1,5-roczne dziecko z opiekunką. Jej znajomi wykorzystali chłopca seksualnie

W mieszkaniu 25-latki, która jest matką dwójki dzieci, znaleziono cztery gramy amfetaminy i wagę, która prawdopodobnie służyła do ważenia środków odurzających. Kobieta wraz z 27-latkiem usłyszeli zarzuty dotyczące utrwalonego na filmiku seksualnego wykorzystania małoletniego jeden raz, w kwietniu 2025 r., czyli pedofilii. Nie udowodniono, że 18-latka uczestniczyła w tym procederze, ale nie dopełniła obowiązków opiekunki oraz posiadała pornografię dziecięcą.

W czwartek 10 kwietnia sąd uwzględnił wnioski o tymczasowe aresztowanie całej trójki na trzy miesiące. Możliwa jest zmiana zarzutów, bo istnieją przesłanki do domniemania, że chłopiec mógł być gwałcony. Od 1 lutego 2025 r. za gwałt na dziecku grozi dożywocie. Sąd rodzinny będzie również prawdopodobnie decydował, czy 25-latka będzie miała nadal pełnię praw rodzicielskich do dwójki swoich dzieci. Śledczy będą głosować co najmniej o ich ograniczenie.

