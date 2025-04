Brat Konstantego Radziwiłła zdradza: Mama w tajemnicy brała udział w protestach antyrządowych

Wspomniał Pan, że Pański ojciec nie chwalił się tytułem książęcym.



Moi rodzice byli skromnymi ludźmi i należeli do pokolenia, które najbardziej dostało po głowie w czasach PRL-u, szczególnie w okre­sie stalinowskim. Przynależność do książęcej rodziny była wtedy po­tężnym obciążeniem. Mama już jako nastolatka poczuła na własnej skórze, co znaczy być wrogiem klasowym. Uczyła się w liceum sióstr niepokalanek w Szymanowie. To była szkoła zakonna z internatem.

Podobno nie najgorsza placówka?

Tak, ale ona i jej siostry uczyły się w szkołach zakonnych, bo po wojnie dziadkowie Czartoryscy nie mieli co do garnka włożyć.

A ile mieli dzieci?

Ośmioro. Mama często pisała do rodziców i w jednym z listów krytycz­nie odniosła się do „ustroju powszechnej szczęśliwości”. Nie przyszło jej do głowy, że funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń­stwa czytują korespondencję maturzystek.