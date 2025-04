Ważny komunikat ws. polskiej armii. Historia dzieje się na naszych oczach

„Ważna wiadomość dla naszych sił powietrznych i całych Sił Zbrojnych RP – pierwsza kobieta została pilotem samolotu F-16! Pani oficer służy w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Szkolenie odbyła w USA i może już pilotować nasze myśliwce. Wielkie gratulacje! Kolejna pani pilot odbywa szkolenie w 31. Bazie w Krzesinach. Jesteśmy z Was dumni!” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych major Marek Pawlak zaznaczył, że wojsko nie może udzielić dodatkowych informacji np. o czasie szkolenia – podała Interia. Według szacunków w sumie jest od 70 do 80 pilotów F-16. Milmag.pl dodaje, że trzy kobiety, które służą na samolotach myśliwskich zasiadają za sterami MiG-29. Jedną z nich jest kpt. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz, która jest jednocześnie pierwszą Polką, która została pilotem myśliwskim.

Nieliczne grono kobiet, które pilotują samoloty bojowe

Pierwszy samodzielny lot na MiG-29 wykonała w październiku 2012 r. w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Królewie Malborskim. TVP Info przypomina, że w 2018 r. została bohaterką jednego z nagrań promocyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, które zostało zrealizowane w ramach kampanii „We are NATO”. W tym czasie miała wylatanych ok. 500 godz. na samolotach MiG-29 i ok. 750 godz. w powietrzu ogółem.

Samolotem MiG-29 lata również kpt. Urszula Brzezińska-Hołownia, prywatnie żona marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Jest jeszcze por. Katarzyna Rychter. Tożsamość i typ samolotu, na którym lata czwarta z kobiet nie zostały publicznie ujawnione. Z kolei w maju 2024 r. sierż. Aleksandra została pierwszą kobietą, która rozpoczęła szkolenie praktyczne na samolocie szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik.

