Zaskakujące wyniki sondażu. Kto jest zainteresowany kampanią?

Według najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, aż 66,2 proc. Polaków wykazuje zainteresowanie kampanią wyborczą. Badanie przeprowadzono w dniach 17–18 kwietnia na grupie 1069 respondentów, a wyniki opublikowano w czwartkowym wydaniu dziennika.

Kto najbardziej interesuje się kampanią prezydencką w Polsce? Wyniki zaskakują.

Jak pokazuje sondaż, najbardziej wydarzeniami politycznymi interesują się wyborcy opozycji, w tym PiS i Konfederacji, którzy stanowią 39 proc. ankietowanych. Mniejszym zainteresowaniem kampania cieszy się wśród zwolenników partii rządzących: Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, gdzie zainteresowanie wynosi 30 proc.

Najbardziej kampanię śledzą mieszkańcy małych miejscowości do 50 tys. mieszkańców (46 proc.) oraz osoby powyżej 70. roku życia (63 proc.). Kobiety wykazują większe zainteresowanie kampanią (69 proc.) niż mężczyźni (63 proc.

Sondaż IBRiS pokazuje, że 33,8 proc. respondentów nie śledzi wydarzeń związanych z kampanią wyborczą lub robi to sporadycznie. Mimo to zainteresowanie polityką w Polsce pozostaje na wysokim poziomie, co może wpłynąć na frekwencję wyborczą.

Polacy angażują się politycznie? Frekwencja może zaskoczyć

Prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego zauważa, że Polacy odnaleźli się w systemie partyjnym, co przekłada się na ich zainteresowanie polityką. Ekspert przewiduje, że większość uprawnionych do głosowania weźmie udział w wyborach, mimo że wydarzenia takie jak śmierć papieża, święta czy majówka nie wpłyną na ich decyzję. „Polska się laicyzuje” – podkreśla Chwedoruk, w rozmowie z „Faktem”, wskazując na zmieniające się priorytety społeczne.

Tak głosowaliby Polacy, gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę

W najnowszym sondażu IBRiS dla tygodnika „Polityka” Rafał Trzaskowski zdobywa 30,4 proc. poparcia w wyborach prezydenckich. Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki z 24,9 proc., a trzeci jest Sławomir Mentzen z 12,9 proc. Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi otrzymał 7,3 proc. poparcia. Badanie przeprowadzono w dniach 16–17 kwietnia 2025 r. na próbie 1067 osób.

Wszystkie prognozy wyborcze wskazują, że pierwsza tura wyborów prezydenckich będzie niewystarczająca do rozstrzygnięcia wyniku wyborów. Żaden z kandydatów w wyborach prezydenckich nie uzyska bowiem poziomu 50 proc. oddanych głosów plus jeden głos. W tej sytuacji druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w dwa tygodnie po pierwszej turze, a więc w niedzielę 1 czerwca 2025 r.

