Były jezuita wziął ślub. Jego wybranka to popularna influencerka

Krzysztof Dzieńkowski i Klaudia Domańska powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Były jezuita i katolicka influencerka opublikowali w mediach społecznościowych wyjątkowe nagranie zarejestrowane jeszcze podczas ceremonii.

Krzysztof Dzieńkowski i Klaudia Domańska wzięli ślub

Do posta dołączono cytat z Księgi Izajasza ze Starego Testamentu. „Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” – czytamy.

Pod informacją o ślubie pary zaroiło się od gratulacji. „To dla mnie żywy obraz odwagi działania Boga”; „Kochani pięknie razem wyglądacie”; „Moc błogosławieństw bożych na nowej drodze życia”; „Miłosierdzie i prowadzenie Ducha Świętego jest o wiele większe niż wszelkie dogmaty” – pisali internauci.

Krzysztof Dzieńkowski o relacji z Klaudią Domańską

Krzysztof Dzieńkowski był do niedawna znany w sieci jako „Krzychu Jezuita”. Pod koniec lutego ksiądz zaskoczył obserwatorów szczerym wyznaniem. Przekazał, że zdecydował się odejść z zakonu jezuitów, ponieważ się zakochał. „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Zdecydowałem się podjąć kroki w kierunku małżeństwa poświęconego Bogu w misji. Dalej będziemy działać dla królestwa Bożego, ale razem” – tłumaczył.

Jego wybranką została Klaudia Aleksandra Domańska, popularna katolicka influencerka. – Gdy poczułem, że kocham Klaudię i chcę być przy niej, byłem wręcz przestraszony tym odkryciem. Zastanawiałem się, czy powinienem się do tego przyznać. W końcu wyznałem jej, że w głębi serca chcę być tym mężczyzną, który jest jej pisany – podkreślał były kapłan.

- Nie widzę miłości małżeńskiej jako przeszkody do tego, żeby móc naprawdę gorliwie żyć dla Boga, być w misji. Małżeństwem w misji. Wydaje mi się, że to wymaga większej odwagi, niż wstąpienie do zakonu – stwierdził Krzysztof Dzieńkowski w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską z Wprost.

Były ksiądz wyjaśnił, że „zakon w tym kształcie, w jakim jest teraz, daje bardzo duże bezpieczeństwo”. Dodawał, że „struktura zakonna daje duże bezpieczeństwo również pod względem finansowym”.

Czytaj też:

Złamanie żałoby narodowej a grzech. Popularny ksiądz wyjaśniaCzytaj też:

Ksiądz wywołał skandal, został zatrzymany. Kuria reaguje