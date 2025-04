Neonazista porwał i zgwałcił 16-latka. Rzekomy motyw to zemsta

Wszystko zaczęło się 2 niedzielę 13 kwietnia na ulicy Kolejowej w Śremie. Nieświadomy niczego 16-latek o godzinie 22 spacerował po mieście w towarzystwie kolegi i koleżanki. Nagle przy grupce zatrzymał się samochód z czterema mężczyznami. 16-latek został wciągnięty do środka i położony przed tylną kanapą. Zabrano mu telefon, a na głowę nałożono foliowy worek.

Porwanie i gwałt pod Poznaniem. Ofiarą 16-latek

Następnie przerażonego nastolatka zgwałcono przy użyciu pałki teleskopowej i wypuszczono. Dopiero po kilku dniach ofiara napaści zdecydowała się pójść na policję. Kryminalnym ze Śremu znalezienie sprawców nie zajęło dużo czasu. Od początku podejrzewali, że o wszystkim musieli wiedzieć towarzysze nocnego spaceru 16-latka. Tamtego dnia ani nie uciekli, ani nie zadzwonili po policję.

– Byliśmy przekonani, że o wszystkim wiedzieli. Wywabili 16-latka z domu pod pozorem spaceru i wystawili porywaczom – stwierdzili policjanci w rozmowie z „GW”. Po czterech dniach policjanci wiedzieli już, kto stał za porwaniem. Sprawców zatrzymali w wielkanocny poniedziałek rano, 21 kwietnia.

Naonazista zorganizował porwanie 16-latka z zemsty?

Śledczy uważają, że za porwaniem stał 43-letni Mariusz Z. To jego córka miała wystawić 16-latka. Ustalono, że motywem była zemsta. Dziewczyna miała powiedzieć ojcu, że 16-latek wykorzystał ją seksualnie. Źródła „Wyborczej” zaznaczają jednak, że nie zgłaszała nigdzie rzekomej przemocy seksualnej i może to być linia obrony. Nastolatek twierdzi, że do stosunku doszło za zgodą obu stron.

Oprócz Mariusza Z. zatrzymano jeszcze trzech jego znajomych w wieku 37, 36 i 17 lat. 43-letni lider grupy porywaczy w artykule „GW” opisany został jako neonazista z bogatą kartoteką. Był zatrzymywany za rozbój, oszustwo, niepłacenie alimentów, fałszerstwo dokumentów, udział w bójce i pobiciu. Czterokrotnie przyłapano go też na kradzieży z włamaniem.

O jawnych nazistowskich poglądach świadczyć miałaby nie tylko jego działalność w mediach społecznościowych. W wielkanocny poniedziałek, podczas zatrzymania, miał na sobie koszulkę z trójzębną swastyką, złożoną z trzech siódemek.

Wszyscy czterej mężczyźni zostali na wniosek sądu aresztowani. Za zgwałcenie 16-latka wspólnie z innymi osobami, grozi om od 3 do 20 lat więzienia.

