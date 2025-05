16-letnia Maja nie żyje. Kim jest podejrzany?

Głównym podejrzanym w sprawie śmierci 16-letniej Mai z Mławy jest 17-letni chłopak, który według śledczych był z nią w bliskiej relacji. Nastolatek został zatrzymany w Grecji, gdzie przebywał na wymianie międzyszkolnej. Obecnie przebywa w areszcie, oczekując na decyzję greckiego sądu w sprawie ekstradycji do Polski.

Prokuratura planuje postawić mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jeżeli oskarżenie zostanie utrzymane w toku postępowania sądowego, 17-latek – mimo niepełnoletniości – będzie sądzony jak dorosły. W przypadku skazania grozi mu co najmniej 15 lat pozbawienia wolności, a maksymalnie kara dożywocia. Informację podano na antenie TVN24.

W tej chwili śledczy nie ujawniają zbyt wielu szczegółów. Na obecnym etapie postępowania wstępnie wykluczono podłoże seksualne zbrodni, jednak ostateczne informacje mają przynieść wyniki sekcji zwłok.

Dramat rozpoczął się 23 kwietnia

Przypomnijmy, że zaginięcie Mai zgłoszono wieczorem 23 kwietnia. Dziewczyna wyszła z domu do znajomego, zapowiadając krótką wizytę – miała wrócić po kilkunastu lub trzydziestu minutach, w zależności od przebiegu rozmowy. Chłopak mieszkał niedaleko, zaledwie ulicę dalej. Niestety, Maja już nie wróciła.

Przez ponad tydzień trwały intensywne poszukiwania prowadzone przez służby i rodzinę. Bliscy cały czas wierzyli, że dziewczyna odnajdzie się cała i zdrowa. Podkreślali, że nigdy wcześniej nie znikała bez śladu i nie wyłączała telefonu. Od początku czuli, że mogło dojść do tragedii.

Przełom nastąpił dopiero kilkanaście godzin temu, gdy ciało dziewczyny odnaleziono wśród zarośli. Co szczególnie niepokojące – w miejscu, które wcześniej było już przeszukiwane. To odkrycie doprowadziło śledczych do szybkiego wytypowania sprawcy.

Ekspresowe zatrzymanie i Europejski Nakaz Aresztowania

Podejrzany został szybko zidentyfikowany, a sąd w Płocku wydał Europejski Nakaz Aresztowania. Dzięki tej procedurze – uproszczonej formie ekstradycji – chłopak został zatrzymany w Grecji. Teraz tamtejszy sąd musi zatwierdzić jego przekazanie do Polski.

Jeśli podejrzany wyrazi zgodę na ekstradycję, decyzja musi zapaść w ciągu 10 dni. Jeśli nie, cała procedura może potrwać maksymalnie 60 dni. Wciąż oczekujemy na nowe informacje ze strony prokuratury.

