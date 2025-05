Skandaliczne zachowanie biskupa wobec proboszcza. Znany ksiądz wstawił nagranie

W niedzielę 27 kwietnia 2025 roku podczas mszy świętej o godzinie 18:30 ksiądz biskup Janusz Mastalski udzielił sakramentu bierzmowania 139 osobom w kościele w parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie (województwo małopolskie).

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Poczty Polskiej. Jak podkreślono duchowny „swoim słowem podczas homilii umocnił w wierze i ze zrozumieniem odniósł się do wyzwań, jakie stoją obecnie przed młodymi ludźmi”.

Biskup Janusz Mastalski do proboszcza parafii w Skawinie. „Szału nie było”

W niedzielę 4 maja ks. Daniel Wachowiak opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych fragment nabożeństwa. Proboszcz poprosił biskupa o błogosławieństwo. – Ja Ci chcę powiedzieć, że szału nie było z tą wypowiedzią, bo za długo było, ale zaliczone prawda? – powiedział bp Mastalski.

Następnie hierarcha zapowiedział, że rozbierze się z szat liturgicznych do zdjęcia przed kościołem. – Takie małe Hollywood zrobimy, dobrze? Ja będę wtedy De Niro, a wy to możecie sobie kogoś innego wymyślić. Czy ksiądz proboszcz chce coś jeszcze powiedzieć? – zwrócił się do ks. Andrzeja Lichosyta bp Mastalski.

„Niech ksiądz z boku stanie, bo będzie łatwiej wyciąć”

Duchowny zapytał, że może się dołączyć do zdjęcia. – Tak, no pod warunkiem, że z boku ksiądz stanie, bo będzie łatwiej wyciąć – rzucił hierarcha. Następnie bp Mastalski udzielił błogosławieństwa i trwające nieco ponad pół minuty nagranie się ucina.

„Ależ dramat. Współczuję księdzu proboszczowi miejsca” – skomentował ks. Wachowiak. „Jakie to straszne! Księże biskupie, co ksiądz robi? Więcej szacunku dla Kościoła i księdza proboszcza tej parafii” – dodała z kolei Krystyna Pawłowicz. Sędzia TK dodała, że „jest wstrząśnięta i gdyby była wśród wiernych do głośno pochwaliłaby ks. proboszcza”.

