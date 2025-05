Hołownia odpowiedział na oskarżenia ws. swojej działki. „Tak bywa”

Od kilku dni kandydujący na prezydenta z poparciem PiS Karol Nawrocki musi gęsto tłumaczyć się z mieszkania, które dostał w niejasnych okolicznościach od rzekomego sąsiada. Po odkryciu, jak wiele informacji próbował zataić szef IPN, dziennikarze zaczęli dokładniej sprawdzać też innych kandydatów.

Działka Hołowni. Co mówi o niej sam marszałek?

Startujący w wyborach z ramienia Trzeciej Drogi Szymon Hołownia ze swojej działki w powiecie sokólskim tłumaczył się już w wywiadzie na Kanale Zero. Wirtualna Polska zwracała uwagę, że w 2023 roku został właścicielem 0,6 hektara, a w 2012 roku dokupił jeszcze hektar.

Teraz na danej działce stoi mieszkanie o powierzchni ponad 120 metrów, a rzeczoznawca WP oszacował wartość nieruchomości na 900 tys. zł. Hołownia wyjaśniał, że mowa o działce z glebą niskiej wartości, której powierzchnia zwalnia z płacenia KRUS-u.

– W przypadku ziemi rolnej nie liczy się areał, tylko klasa ziemi. Są tzw. hektary przeliczeniowe. Ziemia, gdzie mam to siedlisko, jest niskiej jakości. Przeliczeniowo to 0,9 albo 1,1 hektara, więc nie mam obowiązku płacenia KRUSU. To jest siedlisko. To jest chałupa, stodoła, kawałek łąki – mówił polityk.

Poseł PiS pokazał zdjęcia „chałupy” Hołowni

Na jego wyjaśnienia zareagował poseł PiS Sebastian Łukaszewicz. „Otrzymałem zdjęcia domu Hołowni, którego nie ma wskazanego w oświadczeniu majątkowym! Hołownia zaledwie dwie godziny temu nazwał go »ruderą po remoncie«! Panie Marszałku – to jest skandal, tu żadne wyjaśnienia nie wystarczą!” – grzmiał.

Hołownia postanowił odpowiedzieć również na X. „To bardzo proste. Kupiłem siedlisko z niezamieszkałą ruderą, która po wyremontowaniu zyskała na wartości (tak bywa). A teraz pytanie mam ja. Skoro kandydat PiS stchórzył przed sejmową komisją, to może tu napisze, czy jak się, »przekazuje mieszkanie na cele charytatywne« to się pozostaje właścicielem tego mieszkania, czy nie? Bo Nawrocki chyba twierdzi, że się pozostaje. Naprawdę myślicie, że »ciemny lud to kupi«?” – pytał, wracając do głośnej sprawy kandydata PiS.

