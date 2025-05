Uwertura do drugiej tury, ostrożny papież i nastoletnie morderstwa. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Uwertura do drugiej tury”. – Jeśli wygra Nawrocki, Tusk będzie miał na kogo zwalać niezadowolenie z nieefektywności rządu. A jednocześnie mniejsi koalicjanci będą w trudnym położeniu – staną się jeszcze bardziej uzależnieni od premiera – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej Jan Maria Jackowski, analityk polityczny.

„Nastoletnie morderstwa”. – Narracja o „słusznej karze za hejt” jest niepokojąca, wykracza poza zwykły „victim blaming” i ustanawia nowy ład społeczny – mówi Krystynie Romanowskiej dr hab. Magdalena Grzyb, kryminolożka.

„Papież z dystansem”. Nowy papież Leon XIV ma poprowadzić Kościół drogą reformy Franciszka, ale znacznie ostrożniej i trochę wolniej – pisze Marcin Dzierżanowski.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Możemy dogadać się z Konfederacją”. – Dostrzegam coraz więcej wspólnych mianowników z Konfederacją. Sądzę, że Polacy w większości chcą progresywnego systemu podatkowego, nie oczekują też już kolejnego 500 plus – mówi w wywiadzie Joanny Miziołek były premier Mateusz Morawiecki.

„Chowam się za najsolidniejszą barykadę”. – Mam lewicowe przekonania, ale to, co się dzieje na lewicy, nie skłania mnie do głosowania na żadnego kandydata z tego środowiska – tłumaczy w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską prof. Tomasz Nałęcz, historyk.

„Adrian złotousty”. Lider partii Razem znowu jest gwiazdą kampanii wyborczej. Pytanie brzmi, co tym razem zrobi, bo erupcja popularności w interwale raz na 10 lat to za mało żeby zbudować polityczną markę – analizuje Eliza Olczyk.

„Pokolenie antyPiS”. W sieci krąży żart: „Chyba zagłosuję na Zandberga, choć rozważam też Mentzena”. Niby absurd, ale im bardziej zagłębić się w polityczne priorytety młodych, tym mniej absurdalnie to brzmi – pisze Karol Górski.

„Festiwal prawicy”. Prof. Rafał Chwedoruk w rozmowie z Magdaleną Frindt analizuje strategię obraną przez kandydatów i tłumaczy, dlaczego ostatnia debata była „w większym stopniu festiwalem prawicy niż kogokolwiek innego”.

„Silverki są nam potrzebne”. – 50-cio i 60-latki są w takiej fazie życia, kiedy zarówno pod względem zawodowym, jak i kreatywnym mogą osiągać szczyty swoich możliwości – mówi w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej dr Alicja Długołęcka, psychoterapeutka.

„Protesty, wyroki i »wpływowy sąsiad« z PO”. Przedsiębiorca chciał zbudować w Słubicach supermarket, ale od miesięcy toczy batalię w urzędach. Okazało się, że po sąsiedzku mieszka marszałek województwa. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Miliardy bez dyplomu”. Nie trzeba mieć matury i kończyć studiów na renomowanej uczelni, żeby zostać miliarderem. Przekonują o tym biografie kilku najbogatszych Polaków, które zebrał Szymon Krawiec.

„Netanjahu wypada z łask”. Biały Dom zaczął pomijać premiera Izraela w kluczowych kwestiach, bo Netanjahu stał się główną przeszkodą w uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie – analizuje Jakub Mielnik.

„Cichy zabójca”. – Mamy leki o niezwykłej skuteczności, ale 150 tys. osób w Polsce nie wie, że jest zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C i się nie leczy – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Jerzy Jaroszewicz, specjalista chorób zakaźnych.

„Ilustrator w ogniu”. Dzieciom dał Koziołka Matołka, cichociemnym słynny znak spadającego orła, baśniom braci Grimm kultowe okładki, Polakom – komiks. Właśnie ukazała się biografia Mariana Walentynowicza autorstwa Marka Górlikowskiego.

Czytaj też:

„Rozwód kościelny” nie taki trudny? Adwokat kościelny ujawnia tajniki swojej pracyCzytaj też:

Jarosław Kret dla „Wprost”: Nie jestem patriotą, jestem obywatelem i dzieckiem natury