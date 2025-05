Afera Karola Nawrockiego z mieszkaniem. Polacy nie mają wątpliwości ws. II tury wyborów

Na nieco ponad dwa tygodnie przed I turą wyborów kandydaci na prezydenta wypełniali Latarnik Wyborczy. To test, który ma pozwolić na sprawdzenie, do którego z nich obywatelom jest bliżej. Karol Nawrocki zaznaczył w nim, że zgadza się na wprowadzenie podatku katastralnego, a co innego mówił publicznie. Nieścisłość wytknęła mu podczas debaty Magdalena Biejat. Szef IPN zadeklarował wówczas, że jest przeciwnikiem takiego rozwiązania.

Karol Nawrocki i afera z mieszkaniem pana Jerzego

Nawrocki dodał, że „mówi w imieniu zwykłych Polek i Polaków, którzy tak jak on mają jedno mieszkanie”. Jak się okazało, Nawrocki miał też od 2017 roku kawalerkę, którą nabył w niejasnych okolicznościach. Została ona przejęta od starszego mężczyzny w zamian za opiekę. Jerzy Ż. trafił jednak do państwowego Domu Opieki Społecznej. Umowa przedwstępna została zawarta jednak w 2012 r.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, będąc wówczas w młodym wieku, wszedł w posiadanie mieszkania bez zaciągania kredytu. Wartość kawalerki szacuje się od 400 tys. do nawet pół miliona, w zależności od tego, w jakim jest stanie. Nawrocki zadeklarował, że odda mieszkanie na cele charytatywne. Trafiło ono do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni.

Wyniki wyborów 2025. Mieszkanie Karola Nawrockiego wpłynie na II turę? Najnowszy sondaż

Pracownia Opinia24 sprawdziła dla RMF, czy sprawa wpłynie na wyniki wyborów 2025 w drugiej turze. Łącznie 56 proc. ankietowanych było na „nie” lub „raczej nie”. Przeciwnego zdania było w sumie 27 proc. Polaków, a 16 proc. nie miało zdania. Jeśli chodzi o osoby popierające kandydata PiS, to sprawa nie ma znaczenia łącznie dla 78 proc. z nich. W większości twierdzą też tak wyborcy Sławomira Mentzena. Przeciwnie uważa z kolei w sumie 46 proc. osób popierających Rafała Trzaskowskiego.

