Nielegalni migranci próbowali uciekać autostradą. Nie dali rady

Do zdarzenia opisywanego przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej doszło 22 maja. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach patrolujący autostradę A4 zatrzymali do kontroli drogowej osobowy samochód marki Opel, kierowany przez 28-letniego obywatela Ukrainy. Pojazd zmierzał w stronę granicy z Niemcami.

Pościg na autostradzie A4. W samochodzie nielegalni migranci

W trakcie kontroli okazało się, że w samochodzie poza kierowcą znajduje się dwóch cudzoziemców – Afgańczyk i Pakistańczyk – przebywający na terenie Polski bez wymaganych dokumentów pobytowych. Na widok funkcjonariuszy obaj mężczyźni podjęli próbę ucieczki.

– Natychmiastowa interwencja funkcjonariuszy pozwoliła szybko zatrzymać uciekinierów – informuje Małgorzata Potoczna z zespołu prasowego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak ustalono, zatrzymani cudzoziemcy planowali nielegalne przekroczenie granicy i przedostanie się do Niemiec.Po zatrzymaniu wszyscy trzej mężczyźni zostali przewiezieni do placówki Straży Granicznej. Kierowca pojazdu – obywatel Ukrainy – został oskarżony o pomocnictwo w usiłowaniu nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przez inne osoby. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Wobec zatrzymanych pasażerów – obywateli Afganistanu i Pakistanu – wszczęto postępowania administracyjne, mające na celu wydanie decyzji o ich powrocie do krajów pochodzenia. Do czasu zakończenia procedur repatriacyjnych obywatel Afganistanu pozostaje pod dozorem Straży Granicznej, natomiast Pakistańczyk został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

