Wielki powrót Andrzeja Dudy w najnowszym sondażu. Tak dobrze nie było od pół roku

Centrum Badania Opinii Społecznej w najnowszym sondażu zapytało Polaków o zaufanie do polityków. Na czele znalazł się Andrzej Duda z wynikiem 48 proc. To wzrost o piec punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego badania i jednocześnie najlepszy wynik prezydenta od grudnia 2024 r.

Na drugim miejscu uplasował się Szymon Hołownia. Jego poparcie nie zmieniło się i wyniosło 43 proc. Na podium znalazł się Radosław Sikorski z wynikiem 40 proc. To spadek o jeden pkt proc. Czwarta pozycja przypadła ex aequo Rafałowi Trzaskowskiemu i Sławomirowi Mentzenowi, który ufa po 39 proc. ankietowanych.

Sławomir Mentzen i Rafał Trzaskowski z identycznym poziomem zaufania

Dla pierwszego z polityków to spadek o pięć p.p., a dla drugiego wzrost o taką samą wartość. Lider Konfederacji ocenił, że zyskał „pomimo tej kampanii nienawiści, nagłaśniania jego niepopularnych poglądów, kłamstw, manipulacji i bluzgów”. „Będę dalej trzymał się swoich zasad, wartości i poglądów. Psy szczekają, karawana jedzie dalej” – dodał Mentzen.

Poziom zaufania do Magdaleny Biejat zwiększył się w miesiąc z 27 do 37 proc. To dało jej siódme miejsce. Jednocześnie reprezentantka Lewicy w pierwszej turze wyborów prezydenckich zmniejszyło poziom nieznajomości z 35 do 20 proc. Osiem p.p. do 30 proc. zyskał Adrian Zandberg, któremu przypadło 11. miejsce. On również został bardziej rozpoznawalny o siedem p.p.

Karol Nawrocki i Donald Tusk z identycznym poziomem ufności

Karol Nawrocki zanotował wzrost zaufania o sześć p.p. do poziomu 35 proc., co dało mu dziewiątą pozycję w rankingu. Razem z szefem IPN uplasował się Donald Tusk, który stracił z kolei cztery p.p. Wzrost o pięć p.p. do 34 proc. odnotował Mateusz Morawiecki, co dało mu 12 miejsce. Cztery oczka do 29 proc. zyskał także Jarosław Kaczyński, przez co znalazł się na 13. miejscu w rankingu.

Niechęć co najmniej połowy Polaków wzbudzają Kaczyński, Tusk i Morawiecki. Odnotowali odpowiednio 56, 51 i 50 proc. Prezes PiS względem poprzedniego badania stracił cztery p.p., lider PO zyskał pięć p.p., a były premier zmniejszył negatywne emocje o pięć p.p.

Badanie przeprowadzono od 5 do 14 maja, czyli jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, która miała miejsce 18 maja. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1 080 dorosłych mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Odbyło się ono metodami CAPI, CATI i CAWI.

Czytaj też:

Minimalna różnica w najnowszym sondażu prezydenckim. „Osiągnął sufit”Czytaj też:

Polacy zmieniają kandydata podczas kampanii. Sondaż ujawnia powody