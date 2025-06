Nietypowe „belki” w TV Republika i TVN24. „Wybiorą wam prezydenta”

Od 31 maja od północy do 1 czerwca do godz. 21, kiedy zakończyło się głosowanie w wyborach prezydenckich 2025 r., obowiązywała w Polsce cisza wyborcza. W tym czasie nie można było prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczyło to również internetu.

Wybory prezydenckie 2025. Co można, a czego nie podczas ciszy wyborczej?

Będąc w lokalu wyborczym, zabronione było z kolei m.in. eksponowanie napisów, znaków oraz symboli kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji grozi kara grzywny. Jej naruszenie to wykroczenie, a podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży, zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów to przestępstwo. Za upublicznianie wyników sondaży wyborczych grozi kara grzywny od pięciuset tysięcy do miliona złotych.

Dopuszczalne jest z kolei zachęcanie do głosowania pod warunkiem, że nie będzie się wskazywać na kogo oddać głos. Szczególną uwagę w tym zakresie przykuły belki w Telewizji Republika. „Tylko wysoka frekwencja, szczególnie na wsi, uniemożliwi fałszerstwa wyborcze”, „Teraz przekonaj kogoś, kto nie głosował w I turze”, „Idź na wybory, weź ze sobą kogoś, kto jeszcze nie głosował”, „Potrzebna mobilizacja w całej Polsce – Idźcie na wybory!” – to tylko niektóre z nich.

Wybory prezydenckie 2025. TV Republika i TVN24 zachęcały do głosowania na belkach

Na belkach w TV Republika pojawiły się też napisy: „Idź! Zagłosuj! Decyduje się los Polski”, „Wyjdź z domu, idź głosować – decyduje się los Polski”, czy „Bardzo brakuje głosów wyborców Brauna i Mentzena”. Z kolei w TVN24 na belkach pojawiły się paski: „Halo Gorzów Wielkopolski, co taka niska frekwencja?”, „Gdańsk, Wrocław, Katowice – przegrywanie wyścig o frekwencję. Idźcie głosować – warto wziąć sprawy Polski w swoje ręce”, czy „Halo Łódź, waszego głosu nie może zabraknąć!”.

Inne belki w TVN24 to: „Halo Poznań, waszego głosu nie może zabraknąć!”, „Halo Gdańsk, nie warto czekać do ostatniej chwili”, „Halo Gdańsk, Katowice, Łódź, Gorzów Wielkopolski!”, „Halo Polki i Polacy, przyszłość kraju w waszych głosach! Mniej niż dwie godziny do zakończenia głosowania”, „Halo Wrocław, bo wybiorą wam prezydenta!”, czy „Polki i Polacy, to wasz czas decyzji”. Na pasku pojawił się z kolei apel „Halo Łódzianki i Łodzianie, brakuje waszego głosu”.

NA ŻYWO: Nawrocki czy Trzaskowski? Sensacja w II turze wyborów!

