Ten aspekt drugiej tury ucieszył Stanowskiego. „Moje wielkie zwycięstwo”

Po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów prezydenckich powyborczych sondaży, kandydaci z pierwszej tury mogli przekonać się, jak ich elektorat głosował na kolejnym etapie. Krzysztof Stanowski zwrócił uwagę na rozkład głosów jego wyborców.

Wybory prezydenckie. Stanowski cieszy się z jednego szczegółu

„Jeśli faktycznie osoby, które głosowały na mnie w pierwszej turze, w drugiej po równo obdzielili głosami Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego to jest to moje wielkie zwycięstwo. Bardzo dziękuję” – pisał na X.

Z badania przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że wyborcy Stanowskiego w drugiej turze zagłosowali prawie tak, jak ogół Polaków, dzieląc swoje głosy niema równo po połowie. 51,2 proc. z nich miało zagłosować na Karola Nawrockiego, a 48,8 proc. na Rafała Trzaskowskiego. Stanowski nie namawiał do głosowania na żadnego z nich.

Odpowiedziała mu Agnieszka Romaszewska-Guzy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. „Głos na Pana był w dużej mierze głosem PRZECIW wszystkim kandydatom. Tak więc w drugiej turze było jasne, że ci wyborcy podzielą się mniej więcej po równo. Przy czym WIDZOWIE kanału Zero w większości, jak sądzę, zgodnie z Pana apelem, nie głosowali na Pana. A jak głosowali? To nawet ciekawe, ale tego już nie sprawdzimy” – dodawała.

Internauci studzą radość Stanowskiego

Jeden z użytkowników przypomniał jednak, że sam Kanał Zero robił sondy wśród swoich widzów. Wynikało z nich, że osoby oglądające programy w medium Stanowskiego przeważnie popierały Karola Nawrockiego. Miał on zwykle ponad 60 proc., gdy Trzaskowski między 30-36 proc.

Inny komentator na X jeszcze dobitniej tonował radość Stanowskiego. „Pana osobiste tak, zgoda. Ale Kanał Zero jest prawicowy w 70 proc. (taka TV Republika light), widać to zarówno po telefonach na wizji, po komentarzach pod filmami i postami i po sondach robionych przez Was. Jest to medium prawicowe a nie obiektywne, więc jeszcze wiele pracy przed Wami” – oceniał Piotr Ożóg.

