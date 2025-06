Słowa reżyserki o Nawrockim wywołały oburzenie w PiS. „Bezczelne insynuacje”

W środę szefowie MSZ Polski i Niemiec, Radosław Sikorski i Johann Wadephul, uroczyście zainaugurowali Forum Polsko-Niemieckie w Berlinie. Wydarzenie reaktywowano po siedmioletniej przerwie. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Wspólnota na trudne czasy”. Na otwarciu Forum Elwira Niewiera dostała nagrodę za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Stosunków Polsko-Niemieckich. Reżyserkę doceniono za dialog między krajami, w połączeniu z aktywnością i wsparciem dla Ukrainy.

– Rosja prowadzi wojnę również u nas, siejąc dezinformację, propagandę i próbując dzielić nasze społeczeństwa. Dlatego bardzo ważne jest dzisiaj, abyśmy bronili prawdy, bronili naszych wspólnych demokratycznych wartości, ale to, co się wydarzyło w niedzielę w naszym kraju, mam na myśli wybory, sprawiło że czuję się bezsilna, bo mam wrażenie, że my nie mamy wystarczających narzędzi, aby bronić się przed rosyjską dezinformacją i jej wpływami – powiedziała Niewiera.

Elwira Niewiera: Nawrocki nie wygrałby tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy

– Pan Nawrocki nie wygrałby tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy. I to nie jest już problem, tylko Rosja nie jest problemem już tylko Ukrainy. To realne zagrożenie dla naszej demokracji i bardzo proszę, abyśmy tego nie ignorowali – dodała laureatka nagrody polsko-niemieckiej. Forum Polsko-Niemieckie organizowane jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej na zlecenie Ministerstwu Spraw Zagranicznych obu krajów.

Słowa reżyserki trafiły do sieci i wywołały oburzenie w PiS. „Dlaczego minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie zareagował na atak ekipy ambasadora Niemiec w Polsce na przyszłego prezydenta Karola Nawrockiego?” – dopytywał Janusz Kowalski. „Mając znaczek z barwami Ukrainy i wypowiadając te słowa, które wypowiedziała, ta bezrozumna kobieta realizuje agendę Putina” – dodał Maciej Wąsik.

Ostra reakcja Jacka Sasina. „Za dwa miesiące Karol Nawrocki zrobi z Wami porządek”

„Ambasada RP firmuje brednie o »rosyjskiej propagandzie« (kolportowane przez postać powielającą od dawna putinowską narrację o wojnie hybrydowej na granicy), bo Karol Nawrocki wygrał wybory. Do tej pory sukces obozu patriotycznego nie mieści się w głowie patoelitom III RP. Obrzydliwe, bezczelne insynuacje. A Sikorski? Milczy. To nie Moskwa was pokonała. To dumni i zmobilizowani Polacy. Ten skandal to wasza hańba, oby jedna z ostatnich. Za dwa miesiące Karol Nawrocki zrobi z Wami porządek” – skomentował Jacek Sasin.

„To jest niewiarygodny skandal! Laureata Nagrody Polsko-Niemieckiej, w polskiej ambasadzie, w obecności polskiego ministra spraw zagranicznych, podważa wybór milionów Polaków i oszczerczo atakuje prezydenta-elekta Karola Nawrockiego. Żadnej reakcji polskich władz” – zauważył Radosław Fogiel. „Gdy nie wygrywa »właściwa« osoba, to zaczynają się pojawiać kolejne brednie. Żenujące”. – wtórował mu Bartosz Kownacki.

Słowa reżyserki wywołała wściekłość u polityków PiS. Nie widać, aby Radosław Sikorski bił jej brawo

„Jak się okazuje, pan Radosław Sikorski był obecny na sali podczas tego przemówienia. Pojawia się więc pytanie, czy oklaski słyszane na zakończenie były także jego udziałem – zwłaszcza że niektóre źródła donoszą o wymianie uprzejmości między szefem polskiej dyplomacji a autorką haniebnych słów. To niebywały skandal” – podsumował Arkadiusz Mularczyk. Na nagraniu z transmisji nie widać, aby Sikorski bił brawo po wystąpieniu Niewiery.

