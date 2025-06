Tusk o tzw. aplikacji Mateckiego. ABW wkracza do akcji

Przed rozpoczynającym się posiedzeniem rządu głos zabrał premier Donald Tusk.

Prezes Rady Ministrów odpowiedział prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który skomentował dochodzące głosy o nieprawidłowościach przy liczeniu głosów.

Donald Tusk „poruszony słowami prezydenta Dudy”. „Niestosowne” i „głupie”

– Nikt nie ma prawa – mówię to poruszony słowami prezydenta Dudy – lekceważyć problemu i powiedzieć, że to są jakieś nieistotne rzeczy, jakieś tam 5 tys. głosów, a może 1 tys., a może 20 tys. Nie jest naszą intencją i nie jesteśmy do tego powołani jako rząd, aby rozstrzygać czy opiniować o tym, czy wybory zostały przeprowadzone prawidłowo, czy nie. To nie jest nasze zadanie. Jak wiadomo, władza wykonawcza nie powinna zajmować się liczeniem głosów i uznawaniem, czy wybory są ważne, czy nie – powiedział premier.

Inne słowa Dudy Tusk nazwał niestosownymi.

– Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek, kto w dodatku zależy od wyborców – czy to jest prezydent, premier, marszałek, minister – mówił lekceważąco i pogardliwe, że tu „postkomuniści chcą wywrócić wybory”. Te słowa były bardzo niestosowne i po prostu głupie – skomentował wypowiedź prezydenta premier.

Aplikacja Mateckiego. ABW zawiadamia prokuraturę

Donald Tusk poruszył również temat aplikacji, która w dzień wyborów stała się popularna za sprawą posła PiS, Dariusza Mateckiego. Prawicowy polityk zachęcał, aby do systemu wprowadzać numery zaświadczeń, z jakimi zgłaszali się wyborcy w celu zagłosowania. Miało to rzekomo zapobiegać fałszerstwom wyborczym przez głosowanie kilkukrotnie z tym samym zaświadczeniem.

Aplikacja nie była oficjalnym narzędziem wyborczym autoryzowanym przez PKW. W mediach pojawiały się informacje o odmowie wydania karty do głosowania na podstawie komunikatu z tzw. aplikacji Mateckiego.

– Głośno jest o tzw. aplikacji Mateckiego. Mówimy być może o popełnieniu przestępstwa. Dlatego ABW złożyła zawiadomienie do prokuratury związane z używaniem aplikacji promowanej przez tzw. Ruch Kontroli Wyborów. Zawiadomienie jest efektem wcześniejszych sygnałów, także działań własnych ABW – przekazał premier Tusk

– Istotą demokracji jest, by w czasie wyborów i liczenia głosów nie ingerowały nieuprawnione instytucje. To śmiertelnie poważna sprawa – tak buduje się demokrację w każdym państwie demokratycznym – dodał.

