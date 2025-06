Niepokojąca sytuacja przy szkole w Warszawie. Zwołano pilne spotkanie

Radny warszawskiego osiedla Radość w dzielnicy Wawer zwrócił się do rodziców dzieci szkoły podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi. Rafał Drobnik podkreślił w informacji, która jest przesyłana w mediach społecznościowych, że w poniedziałek 9 czerwca doszło do próby porwania dziecka – uczennicy klasy czwartej. Radny zaznaczył, że „dzięki przytomności i odwadze dziewczynki nie doszło do tragedii, ale trzeba potraktować to jako bardzo poważne ostrzeżenie”.

Uczennica zaczęła przeraźliwie krzyczeć, co miało spłoszyć porywacza. Drobnik podkreślił, że cała sytuacja jest dla wszystkich „ogromnym wstrząsem”. Radny zwrócił się do rodziców o czujność i zaangażowanie. W trybie polnym doszło do spotkania, w którym uczestniczyli: policja, straż sąsiedzka oraz Rada Osiedla. Celem było omówienie działań prewencyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom nie tylko w szkole, ale również w drodze do i ze szkoły.

Mężczyzna z kobietą proponują dzieciom cukierki lub podwiezienie. Spotkanie w trybie pilnym

Dzieci miały od kilku tygodni zgłaszać, że jakiś mężczyzna i kobieta w różnych samochodach – raz to ciemno-szary SUV, raz biała Toyota, a w poniedziałkowym przypadku biały bus – zaczepiają dzieci, proponując cukierki albo podwiezienie. Rodzice zostali m.in. poproszeni o to, aby „rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach i bezpiecznych zachowaniach”. Chodzi o nierozmawianie z nieznajomym oraz nieprzyjmowanie od nich niczego żadnych cukierków, łakoci, czy też innych przedmiotów.

Rodzice zostali też poinstruowani o tym, aby ich pociechy „nie wracały same do domu, szczególnie w godzinach popołudniowych”. „Jeśli możecie, odbierajcie sami dzieci, jeśli nie możecie, to poproście dziadków lub sąsiadów, lub też rodziców z klasy dziecka. Jeśli to możliwe niech dzieci wracają grupą do domu” – brzmi kolejna ze wskazówek. Wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numerem alarmowym 112 lub do dzielnicowego pod adresem e-mail: [email protected].

Warszawa. Próba porwania uczennicy czwartej klasy osiedla Radość w dzielnicy Wawer

Radny zachęcił również do włączenia się w inicjatywę wspólnego dyżurowania w pobliżu szkoły w godzinach około 14:00-15:30, aby dzieci bezpiecznie wracały do domu. „Każda para oczu więcej to większe bezpieczeństwo naszych dzieci. Chętni mogą zgłosić się do Straży Sąsiedzkiej, do mnie, pokieruję, gdzie trzeba. Razem możemy stworzyć realną tarczę ochronną wokół naszych dzieci” – podsumował Drobnik.

Radio Kolor poinformowało, że zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do służb, jednak jak dotąd nie ma dowodów na to, że do próby porwania rzeczywiście doszło. Z jednej strony nie można bagatelizować zagrożenia. Z kolei w Poznaniu pod koniec maja okazało się, że 10-latek zmyślił historię porwania przez mężczyznę, bo chciał zaimponować kolegom.

