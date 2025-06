Horror w szpitalu w Ostrołęce. Lekarz nie wykonał cesarskiego cięcia, noworodek zmarł

Wniosek do Sądu Rejonowego w Ostrołęce został złożony pod koniec maja przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku. Prokuratura oskarża lekarza o popełnienie czynu z art. 160 § 2 i 3 Kodeksu karnego, polegającego na nieumyślnym narażeniu dziecka pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokuratura oskarża lekarza z Ostrołęki. Zarzuca mu narażenie życia noworodka

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2022 roku na oddziale położniczo-ginekologicznym w Ostrołęce. Jak opisuje sytuację prokuratura, lekarz, pełniąc funkcję prowadzącego pacjentkę, nie podjął decyzji o rozwiązaniu ciąży poprzez cesarskie cięcie.

Stało się tak mimo licznych wskazań medycznych. Kobieta została przyjęta na podstawie skierowania, w którym wskazano m.in. stan po dwóch cięciach cesarskich oraz konieczność obserwacji w kierunku nadciśnienia, w przeszłości u pacjentki rozpoznano również zagrożenie porodem przedwczesnym.

Ponadto w dniu przyjęcia odnotowano u kobiety wysokie ciśnienie tętnicze, podwyższone tętno i temperaturę ciała, bóle głowy oraz złe samopoczucie, a w badaniu położniczym wykazano rozwarcie szyjki macicy na szerokość opuszki palca. W zapisie KTG zaobserwowano co najmniej dwie deceleracje, czyli spadki częstości akcji serca płodu.

Noworodek zmarł po porodzie. Lekarz stanie przed sądem

„W efekcie tego doszło do urodzenia dziecka poprzez cesarskie cięcie w stanie ciężkiej zamartwicy wewnątrzmacicznej, z niewydolnością oddechową i krążeniową, skutkujące jego zgonem na oddziale intensywnej terapii z powodu ciężkiego przewlekłego niedotlenienia wewnątrzmacicznego” — przekazała prokuratura.

Oskarżony lekarz nie przyznał się do winy. „Ciążył na nim obowiązek działań zmierzających do obniżenia stopnia niebezpieczeństwa, na które narażona była pacjentka zgłaszając się do oddziału położniczo-ginekologicznego. Pomimo wskazań medycznych nie podjął decyzji o przeprowadzeniu we właściwym czasie cesarskiego cięcia, aby zapewnić urodzenie zdrowego dziecka” — poinformowano.

