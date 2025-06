PiS krytykuje nieoficjalne informacje ws. ewakuacji Polaków z Izraela. Morawiecki pokazał różnicę

W poniedziałek lub we wtorek ma się rozpocząć ewakuacja Polaków z Izraela – podało nieoficjalnie Radio Zet. „Ambasada wynajęła prywatną firmę, która autokarami przewiezie Polaków do Jordanii lub Egiptu. Tam samolotem z Ammanu lub Taby dostaną się do Europy” – zaznaczono na wstępie.

„Konsulat informuje wszystkich, którzy zamierzają wyjechać z Izraela o konieczności dodatkowych noclegów w oczekiwaniu na połączenie lotnicze. W wiadomości SMS placówka podaje, że koszty podróży ponosi każdy indywidualnie” – dodano. Wzmianka o kosztach podróży spowodowała aktywność polityków PiS.

Ewakuacja Polaków z Izraela. Radosław Fogiel: Tak to wyglądało w 2023 r.

Radosław Fogiel pokazał, jak to wyglądało w 2023 r., kiedy „państwo polskie stawało na wysokości zadania”. Załączył tweet Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych informujący o tym, że „żołnierze Wojska Polskiego ewakuowali z Izraela 1 504 obywateli Polski oraz osób z innych krajów”. „Mamy tu jak w soczewce skupione najgorsze cechy tej władzy, samej jej istoty. Abdykacja państwa i umywanie rąk od jakiekolwiek odpowiedzialności – radźcie sobie sami” – dodał w kolejnym wpisie.

„Tymczasem obywatelstwo to nie tylko adnotacja w systemie PESEL, to zobowiązanie i świadomość, że w sytuacji krytycznej państwo przyjdzie z pomocą. Nie zostawiamy swoich – to hasło przyświecało nam za każdym razem i tego oczekują Polacy od rządzących. I jest to też element budowania siły państwa, a nie zaklinanie rzeczywistości hasłami, że wróciliśmy do głównego nurtu i teraz się z nami liczą” – kontynuował były szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Mateusz Morawiecki grzmi. „W państwie Tuska nawet za ucieczkę przed wojną musisz zapłacić”

„2023: natychmiastowa reakcja, wysyłamy wojsko z pomocą. 2025: za trzy dni podstawimy autokary, rachunek prześlemy pocztą” – wtórował mu Janusz Cieszyński. Podobny wpis wstawił też Piotr Mueller. „Rachunek za ratunek. W państwie Tuska nawet za ucieczkę przed wojną musisz zapłacić” – skomentował Mateusz Morawiecki. Oliwy do ognia wpisem dodał poseł Polski 2050.

„Pan przy działaniach pod publiczkę nie liczył się z pieniędzmi polskich podatników i wydawał na PR miliony"... – odpowiedział byłemu premierowi Sławomir Ćwik. „Może jeszcze Pan wystawi rachunek ludziom za przyjazd straży pożarnej lub karetki pogotowia? Zastanawiam się, czy Pan się dobrze czuje, czy może gorycz porażki zasłoniła Panu rozum?" – zripostował polityka Mueller. „Rety... Mowa o ewakuacji polskich obywateli w sytuacji kryzysowej" – zakończył Fogiel.

