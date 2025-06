Ognisko gruźlicy w przedszkolu. Niemal dwieście osób diagnozowanych

Pierwszy przypadek gruźlicy w Krośnie Odrzańskim wykryto w styczniu tego roku. Szpital zdiagnozował chorobę u pracownicy żłobka, która trafiła do lecznicy z innego powodu. Na tuberkulozę chorować mogła nawet od listopada zeszłego roku. Kolejną osobą, u której wykryto chorobę była pracownica przedszkola.

Ognisko gruźlicy. Dwie osoby w szpitalu, 173 poddane badaniom

– Zgodnie z procedurami powiatowy inspektor sanitarny zlecił lekarzom rodzinnym objęcie nadzorem osób z kontaktu, czyli dzieci oraz ich rodzin, pracowników obu placówek i innych osób z potencjalnego kontaktu. Łącznie 173 osoby, w tym m.in. 110 dzieci i 30 osób z personelu żłobka i przedszkola – powiedziała w rozmowie z TVN24 Dorota Konaszczuk, wojewódzka inspektor sanitarna z Gorzowa Wielkopolskiego.

W wyniku wciąż trwających badań prątka gruźlicy wykryto u 21 dzieci.

– Nie znaczy to, że te dzieci są chore, tylko że miały kontakt z osobą chorą i bakteria wniknęła do ich organizmu. Może nie dojść w ogóle do żadnego zdarzenia, czyli organizm poradzi sobie z tym prątkiem, ale równie dobrze może po jakimś czasie, np. przy spadku odporności, dojść do rozwinięcia się gruźlicy – wyjaśniła inspektor.

W przypadku stwierdzenia obecności prątka gruźlicy, pacjenta poddaje się pogłębionej diagnostyce oraz chemioprofilaktyce – podaje się mu leki zapobiegającego rozwojowi choroby.

Żłobek i przedszkole zamknięte. Otwarcie po zakończeniu diagnostyki

Żłobek i przedszkole poddano dezynfekcji. Obie placówki są zamknięte do zakończenia pełnej diagnostyki osób z nimi powiązanych.

– Uważamy, że gdyby takie badania były wykonywane przy przyjęciu do pracy i w badaniach okresowych, na pewno pozwalałoby nam to wyłapywać wcześniejsze przypadki gruźlicy u dorosłych – powiedziała Dorota Konaszczuk o badaniu RTG klatki piersiowej podczas zatrudniania się w wybranych zawodach.

