Dymisja w rządzie Tuska? Kołodziejczak ma zrezygnować ze stanowiska

Swoją wiadomość do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak zaczął od podkreślenia gwałtownej zmiany, jaką przechodzą obecnie polska wieś i rolnictwo. „Nadal nie funkcjonuje atrakcyjny wizerunek rolnika, co pokazała ostatnia kampania prezydencka. To przecież my swoją ciężką pracą stworzyliśmy prężnie działający sektor polskiej gospodarki” – zwracał uwagę.

Kołodziejczak w liście otwartym do Siekierskiego

Kołodziejczak dodawał, że kampania wyborcza 2023 roku pokazała, jakim sukcesem jest współpraca rolnika z przedstawicielem wielkomiejskiej Polski dla dobra kraju. „Niestety nasz wspólny sukces nie doczekał się kontynuacji w ostatnich wyborach prezydenckich, a kampanijne działania PSL okazały się płonne” – pisał dalej.

„Rolnicy odwrócili się, gdyż nie została skierowana do nich żadna oferta. Nie zaoferowano im też żadnej wizji rozwoju, którą mogliby uznać za własną” – oceniał. Jego zdaniem rolnicy wybrali propozycję prawicy, którą określił jako nastawioną na „uśmierzanie lęku przed zmianami”. Zaznaczał, że jest to oszukańczy mit, ponieważ polska wieś i rolnictwo i tak będą się zmieniać.

Kołodziejczak podkreślał, że minister rolnictwa powinien być wizjonerem i nie może pozwolić, byt rolnicy „wpadli w łapy populistów”. Stwierdził też, że wciąż wierzy, iż polskie rolnictwo da się lepiej zorganizować. „Za te same, a nawet mniejsze pieniądze” – podkreślał.

Konflikt w resorcie rolnictwa

„Pana zarzuty pod moim adresem przemilczę. To one wystawiają panu niezbyt dobre świadectwo jako przełożonemu i szefowi” – pisał dalej Kołodziejczak. Zarzucił Siekierskiemu, że jego argumenty to w rzeczywistości język prawicy i partii Jarosława Kaczyńskiego.

„Ma pan rację w jednym. Faktycznie spieszę się i jestem niecierpliwy. Nie pozwolę, żeby polska wieś stała się rezerwatem, a moi koledzy i koleżanki rolnicy bali się zmian” – zapowiadał. Stwierdził, że odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne polskiej wsi nie są „procedury administracyjne, chowanie głowy w piasek oraz zasłanianie się za rozmowami z rolnikami”.

„Jestem rolnikiem i wiem, że główne zbiory zbiera się jesienią – musimy wiele zrobić, żeby były one obfite na jesieni 2027 roku. Czasu jest bardzo mało. Nie może się pan nadal kryć za jedynym hegemonem, który rządzi u pana w ministerstwie, a który zwie się – biurokracja” – podsumował Kołodziejczak.

Michał Kołodziejczak rezygnuje

Reporterka Polsat News Adamina Sajkowska ustaliła nieoficjalnie, że Michał Kołodziejczak postanowił odejść z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomniano, że gotowość do odejścia z rządu zgłaszał już po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. O tamtą porażkę obwiniał PSL i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podkreślał wówczas, że zmiany w jego resorcie przebiegają za wolno. – Nie będę firmował tego swoją twarzą – mówił.

Czytaj też:

Sikorski zostawia resztę w tyle. Tak Polacy oceniają pracę ministrówCzytaj też:

Kołodziejczak odpowiada na zarzuty. Wyjaśnia sprawę dyplomu