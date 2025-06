Abp Jędraszewski mówił o córce Karola Nawrockiego. „To bardzo boli”

Karkowska procesja tradycyjnie przeszła z Wawelu na Rynek Główny. Po drodze zatrzymywała się przy czterech kościołach — św. Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha oraz przy bazylice Mariackiej. Kazania na nich wygłaszali krakowscy biskupi.

Jako ostatni swoje kazanie wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. — Wielu siłom i ludziom zależy na tym, żeby nas podzielić, podzielić kłamstwem, tak jakby chciano zbudować po raz kolejny wieżę Babel. Kolejny system oparty na kłamstwie i przemocy — mówił z ołtarza duchowny cytowany przez RMF FM.

W pewnym momencie metropolita krakowski odniósł się do komentarzy wokół córki prezydenta-elekta Karola Nawrockiego, które pojawiły się po tym, jak kamery zarejestrowały jej dobry humor na scenie w dniu wieczoru wyborczego. — To boli. To bardzo boli, kiedy kłamstwo dotyka zwłaszcza rzeczy bardzo czułych, niekiedy intymnych. Kiedy naigrawa się ze spontanicznej reakcji małego dziecka. To bardzo boli — stwierdził arcybiskup.

Abp Jędraszewski: Czas, który przeżywamy, to czas kłamstwa

Dalej duchowny ocenił, że „czas, który przeżywamy, to czas kłamstwa”, po czym odniósł się do Parady Równości, która przeszła w ostatni weekend przez Warszawę. — Czas, w którym żyjemy, to czas, kiedy świętości są wyszydzane, a propagowane antywartości, łącznie z szatanem, jak to było niedawno na ulicach Warszawy — mówił.

— Jakże często z tej Rzeczpospolitej Polskiej próbuje się utworzyć statek dryfujący pod wpływem najrozmaitszych prądów i wirów, czy to przybywających do nas z zewnątrz, czy wydobywających się z naszych otchłani wewnętrznych — stwierdził metropolita krakowski cytowany przez RMF FM.

— Taki jest czas, trudny czas. I prawda wymaga także tego, by umieć to i określić, i zdefiniować. Nie po to, żeby się poddawać, ale po to, by zrozumiawszy nasz czas, tym bardziej zrozumieć, że jedyna prawdziwa, pełna miłości i dająca nadzieję odpowiedź to Jezus Chrystus. To powrót do Niego i do prawdy, do której nas wzywa właśnie On, który do końca nas umiłował — ocenił duchowny.

