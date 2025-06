Wojska przy granicy z Polską. Generał o strategicznym punkcie

Białoruskie Ministerstwo Obrony poinformowało o rozpoczęciu mobilizacyjnych ćwiczeń wojskowych, które są organizowane w graniczącym z województwem lubelskim obwodem brzeskim. Według analityków to wyraźny sygnał, że w trakcie manewrów opracowywane będą scenariusze prowadzenia działań asymetrycznych na terenach przygranicznych.

Z kolei we wrześniu na Białorusi zostaną przeprowadzone ćwiczenia wojskowe „Zapad-2025”, w których może wziąć udział nawet 100 tys. białoruskich i rosyjskich żołnierzy. Będą to pierwsze manewry od inwazji Rosji na Ukrainę.

Białoruś organizuje ćwiczenia wojskowe i manewry Zapad 2025. Gen. Leon Komornicki komentuje

Generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Leon Komornicki ocenił w Polsat News, że ćwiczenia to dowód na to, że Kreml jest w dalszym ciągu zainteresowany uderzeniem na kraje bałtyckie lub stworzeniem drogi lądowej z Białorusi do Obwodu Królewieckiego.

Litwa, Łotwa i Estonia miałby zostać odcięte od NATO poprzez zajęcie przesmyku suwalskiego. Potencjalny atak miałby zostać przeprowadzony w korzystnych dla Rosji warunkach strategicznych i politycznych i miałby nastąpić przy „daleko idącym rozłamie w Sojuszu Północnoatlantyckim”. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego podkreślał, że „NATO nie jest monolitem i pogłębia się rozdźwięk pomiędzy USA i Europą”.

Ćwiczenia wojskowe w Białorusi przy udziale Rosji. Generał o „czarnym scenariuszu”

Gen. Komornicki obawia się, że wówczas mógłby nie zostać uruchomiony art. 5. Paktu Północnoatlantyckiego, który mówi o kolektywnej obronie w przypadku ataku na któreś z państw NATO. Moskwa mogłaby wówczas wykorzystać taką okazję. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego podsumował, że atak Rosji na członka Sojuszu Północnoatlantyckiego to „czarny scenariusz, który prędzej czy później może nastąpić”.

