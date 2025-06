Profanacja podczas mszy. Jest nagranie

Podczas mszy świętej w katedrze w Lubaczowie w województwie podkarpackim, mężczyzna podszedł do ołtarza i rzucił butelką w tabernakulum. Na drodze stanął mu ks. Paweł Derylak, który powstrzymał agresora przed dalszymi wybrykami i wypchnął go poza podwyższenie, na którym stał ołtarz.

Po wyrzuceniu mężczyzny z prezbiterium, przejęli go wierni uczestniczący w nabożeństwie. Został on zatrzymany do przyjazdu policji, która następnie zabrała 32-latka na komisariat. Jak się okazało, nie miał on stałego miejsca zamieszkania, a w chwili zdarzenia był pijany. Taką informację przekazał lokalny portal zlubaczowa.pl.

Miejscowe media dodały, że mężczyzna w nietypowy sposób tłumaczył swoje zachowanie. Miał rzucić butelką w tabernakulum, ponieważ „zdenerwowało go światło”. Policjanci przewieźli go do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Zdarzenie skomentował następnie ksiądz Derylak.

Ksiądz o ataku w Lubaczowie: Nadchodzą dziwne czasy

– Chory na głowę, a może nie. Takie wydarzenia i taki dzień, uroczystość jak dzisiaj, pokazują nam, jak bardzo Eucharystia jest naszym skarbem i jak bardzo trzeba tej Eucharystii bronić. Pierwsze takie wydarzenie – ale nadchodzą dziwne czasy. Może nie ostatnie. Bóg zapłać tym panom, którzy pomogli w tej interwencji” – podkreślał kapłan.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widzimy w całości wybryk pijanego mężczyzny. Kamera monitoringu zarejestrowała też reakcję księdza, który stanął na drodze atakującemu.

