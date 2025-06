Ministerstwo przygotowuje plan ewakuacji dzieł sztuki. Ma być gotowy w tym roku

Informację o przygotowaniach planu ewakuacji Hanna Wróblewska przekazała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Financial Times” — informuje Polska Agencja Prasowa. Jak wytłumaczyła polityczka, aktualnie trwają rozmowy z władzami innych państw, które mogłyby przyjąć ewakuowane dzieła sztuki.

Polska przygotowuje się do ewakuacji dzieł sztuki. Ministerstwo szykuje plan

Tym, co ma się znaleźć na liście do ewakuacji, są nie tylko obrazy i rzeźby. Poza nimi ministerstwo przygotowuje plan dla rzadkich książek czy instrumentów muzycznych. Łącznie eksponaty mają pochodzi z około 160 państwowych instytucji.

Zgodnie ze słowami ministry najtrudniejszą częścią tworzenia planu jest klasyfikacja dzieł na te wymagające „priorytetowej ewakuacji”. — Nie da się ewakuować wszystkiego — powiedziała „Financial Times”.

Plan ewakuacji dzieł sztuki jest częścią szerszego rządowego programu bezpieczeństwa, który obejmuje m.in. wzmocnienie granic czy zwiększenie do 500 tys. Liczebności polskich sił zbrojnych. Ministra zapowiedziała, że ma być on gotowy do końca rok i zawierać m.in. zaktualizowaną dokumentację dotyczącą będących w posiadaniu placówek dzieł.

Ministerstwo kultury postawiło na wojskowego. Podobne działania podejmują inne kraje

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, istotną informacją udzieloną w wywiadzie przez Hannę Wróblewską jest także to, kto czuwa nad projektem. Jest to Maciej Matysiak, były pułkownik armii i zastępcą szefa polskiego kontrwywiadu wojskowego oraz aktualny szef departamentu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Kultury.

Podstawą budowy planu ma być doświadczenie zdobyte podczas udzielania pomocy Ukrainie. Analogiczne działania podejmować mają władze Litwy, Łotwy i Estonii.

