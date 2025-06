Atak nożownika w Warszawie. Napastnik ranił 44-latka i uciekł

Zgłoszenie w sprawie ataku nożownika wpłynęło na policję o godzinie 9:10. Nieznany sprawca zaatakował 44-letniego mężczyznę przy użyciu ostrego narzędzia.

Atak nożownika w Warszawie

Pokrzywdzony trafił do szpitala, a opiekujący się nim lekarze zapewnili, iż nic nie zagraża jego życiu. W rozmowie z TVN Warszawa potwierdzała to asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Policja prowadzi swoje czynności na miejscu zdarzenia i dąży do zatrzymania sprawcy. Zarządzono obławę i zwrócono się z apelem o pomoc do osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub widzieć podejrzanego mężczyznę.

Atak nożownika w Wielkopolsce

Tego samego dnia do innego ataku z użyciem noża doszło także w Wielkopolsce. Radio RMF FM przekazało, że nożownik zaatakował w Kłosowicach na terenie prywatnej firmy. Celem była jego partnerka. Później agresor ranił sam siebie. Oboje są poważnie ranni.

– Około godziny 13 zostaliśmy wezwani na pilną interwencję do jednej z firm w miejscowości Kłosowice. Dwoje pracowników się pokłóciło. Jak się okazało, mężczyzna ugodził nożem swoją życiową partnerkę, a następnie usiłował popełnić samobójstwo – informował dziennikarzy mł. insp. Andrzej Borowiak z KWP Poznań.

– Policjanci, jak i ratownicy pogotowia są na miejscu. Jest udzielana pomoc rannej kobiecie i mężczyźnie. Sprawdzimy, czy był monitoring. Jeśli tak, to zabezpieczymy nagrania. Policjanci ustalą także, co zaszło pomiędzy mężczyzną a kobietą, że doszło do całej tej sytuacji –dodawał.

