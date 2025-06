Zaginął bez śladu nad ranem. Trwają poszukiwania 48-latka z Józefowa

Sprawa budzi niepokój nie tylko rodziny, ale i lokalnej społeczności – mężczyzna zniknął bez zapowiedzi i jakiegokolwiek kontaktu z bliskimi. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc i udostępniają jego wizerunek oraz szczegółowy rysopis.

Zaginięcie zostało zgłoszone przez rodzinę w niedzielę, po tym, jak Maciej Grzegorzewski nie wrócił do domu i nie odbierał telefonu. Jak ustalili funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, około godziny 4:50 nad ranem mężczyzna opuścił swoją posesję w Józefowie. Nie poinformował nikogo, dokąd się udaje, nie zostawił żadnej wiadomości, a od chwili wyjścia nikt go nie widział.

To właśnie ta godzina – wczesna, nietypowa, jeszcze przed świtem – budzi szczególny niepokój i sprawia, że rodzina zadaje sobie pytanie, co mogło skłonić 48-latka do tak nagłego wyjścia.

Brak kontaktu i tropów

Niepokojący dla rodziny i policji jest całkowity brak kontaktu z Maciejem Grzegorzewskim. Od chwili zaginięcia nie odezwał się do bliskich ani znajomych, jego telefon pozostaje nieaktywny. Funkcjonariusze nie mają informacji, by mężczyzna kiedykolwiek wcześniej znikał bez zapowiedzi lub miał problemy mogące wskazywać na potencjalne samowolne oddalenie się.

Jak dotąd nie pojawił się również żaden wiarygodny ślad, który pozwoliłby zawęzić obszar poszukiwań – żadne kamery monitoringu nie zarejestrowały jego dalszej drogi, nie odnotowano prób wypłat z kont bankowych czy logowania do urządzeń. To czyni sprawę jeszcze bardziej zagadkową.

Szczegółowy rysopis zaginionego

Policja podaje dokładny opis wyglądu Macieja Grzegorzewskiego, który może pomóc osobom postronnym w ewentualnym rozpoznaniu mężczyzny. Ma on 180 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała, jest łysy i nosi okulary korekcyjne z prostokątnymi oprawkami. W dniu zaginięcia miał na sobie zieloną koszulę z krótkim rękawem, jasne krótkie spodenki oraz sportowe buty.

Nie posiada żadnych znaków szczególnych, które ułatwiłyby jego identyfikację. Mundurowi liczą na to, że ktoś mógł widzieć mężczyznę w opisanym stroju – nawet pozornie niewielka informacja może okazać się przełomowa dla śledztwa.

Policja apeluje o pomoc

Sprawą zajmują się doświadczeni policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy prowadzą zarówno działania terenowe, jak i operacyjne. Służby apelują do każdego, kto mógł widzieć zaginionego lub posiada jakiekolwiek informacje na temat jego losu, o pilny kontakt.

„Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, bądź mają jakiekolwiek informacje dotyczące jego zaginięcia proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku tel. 47 724 19 00 lub z najbliższą jednostką Policji tel. 112” – apelują funkcjonariusze.

