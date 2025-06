Sikorski liczy na zaostrzenie stanowiska przez Trumpa. Wskazuje na Iran

Polski minister spraw zagranicznych zapowiadał też, że podczas szczytu pojawi się oświadczenie państw członkowskich, iż to Rosja jest głównym zagrożeniem, na które NATO będzie się przygotowywać, przeznaczając odpowiednie środki na zbrojenia.

Sikorski na szczycie NATO mówił o sukcesach Trumpa

Sikorski zaznaczył, że wspomniane 5 proc. PKB to sukces prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Polski minister stwierdził też, że Donald Trump doprowadził do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. – I żeby był równie stanowczy wobec agresora w Europie, Władimira Putina! – rzucił.

– Wydaje mi się, że ma dzisiaj wszelkie podstawy do tego, bo proszę zauważyć – pierwszą wizytę minister spraw zagranicznych Iranu odbył do Moskwy i Moskwa potwierdziła swoje poparcie dla teokratycznego reżimu irańskiego. Więc mamy nadzieję, że to będzie oznaczało, że prezydent Trump będzie bardziej stanowczy wobec Putina niż do tej pory – zaznaczał Sikorski.

Rosja jak Iran? Sikorski o „ekonomicznym kacu”

W ocenie polskiego polityka, Rosja w końcu odczuje „gigantycznego ekonomicznego kaca”, wywołanego długoletnią wojną, na którą przeznacza równowartość miliardów dolarów. – Tak jak Iran – przez 46 lat wydawał pieniądze na jakieś bojówki i na program atomowy, którego nie będzie. Więc taka jest natura dyktatur – podsumował.

– Natomiast my nie powinniśmy już być w stanie gospodarki pokojowej. Nie jesteśmy też na wojnie, ale jesteśmy w stanie kryzysu. I dlatego m.in. nasz rząd proponuje, aby skrócić procedury na przykład związane z budową fabryk uzbrojenia. Jeśli Ukraina może w 3 lata postawić 200 fabryk broni, no to my powinniśmy działać znacznie szybciej niż do tej pory – zauważał.

Sikorski podkreślał przy tym, że Ukraina swoim oporem wobec Rosji dała Europie bezcenny czas. – Rosja nie będzie zdolna do zaatakowania nas przed końcem dekady. Niestety, trochę czasu przez niektóre kraje zostało zmarnowane. Tych najbliższych lat zmarnować nam nie wolno – mówił stanowczo.

