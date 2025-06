Nowe obowiązki dla właścicieli zwierząt. Nawet 5 tys. zł kary

Zgodnie z projektem ustawy, weterynarze będą zobowiązani do wprowadzania do systemu danych zarówno zwierząt, jak i ich właścicieli. Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezdomnością czworonogów, a za uchylanie się od obowiązku grozić będą kary finansowe.

Celem wprowadzenia rejestru jest ograniczenie bezdomności zwierząt, która od lat generuje ogromne wydatki z budżetu państwa. Tylko w 2023 roku na programy związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono ponad 347 mln zł. W ciągu ostatniej dekady koszty przekroczyły już 2 miliardy złotych.

Według projektu wszystkie psy urodzone po wejściu w życie ustawy będą musiały być zaczipowane i wpisane do KROPiK. Obowiązek obejmie także starsze zwierzęta, jeśli trafią do sprzedaży lub znajdują się w schroniskach. Czipowanie ma stać się narzędziem identyfikacji i kontroli właścicieli, co ma zniechęcić do porzucania zwierząt.

Psy i koty będą obowiązkowo oznakowane. Za brak wpisu kara do 5 tys. złotych

Rejestr będzie prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawierać ma m.in. numer identyfikacyjny zwierzęcia, numer czipa, dane o rasie, umaszczeniu, płci i dacie urodzenia. Zostaną tam również zapisane dane właściciela: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu, a także numer PESEL.

Koszt czipowania spadnie na właściciela. Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, średni koszt wszczepienia czipa i rejestracji psa w mniejszych miastach (poniżej 20 tys. mieszkańców) wynosi ok. 53 zł, w miastach średniej wielkości (20–100 tys.) ok. 66 zł, a w dużych ośrodkach (powyżej 100 tys. mieszkańców) – około 85 zł.

Właściciele, którzy nie dopełnią obowiązku oznakowania i rejestracji, muszą liczyć się z konsekwencjami. Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła nałożyć na nich grzywnę w wysokości do 5 tys. zł, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń. Jednocześnie, przez pierwsze 12 miesięcy od wejścia przepisów w życie, nie będą stosowane kary, co ma dać czas na przystosowanie się do nowych regulacji. Kontrolą przestrzegania obowiązków zajmą się Policja, straż miejska oraz Inspekcja Weterynaryjna.

