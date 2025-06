Nowy lider partyjnego sondażu. Gigantyczny spadek poparcia KO

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to chęć udziału wyraziło w nich „raczej” lub „zdecydowanie” 59,9 proc. Polaków – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. Na czele badania znalazło się PiS z poparciem na poziomie 30,5 proc. To wynik o 1,7 punktu procentowego gorszy w porównaniu sprzed miesiąca.

Na drugie miejsce spadła Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu wyraziło 25,8 proc. ankietowanych. To jednak spadek aż o 7,6 pkt proc. w zestawieniu z sondażem z końca maja. Pewne miejsce na podium zajmuje Konfederacja z poparciem 16,8 proc. respondentów. To nieznaczny spadek, o 0,3 p.p. Próg wyborczy przekroczyłaby Lewica, którą popiera 6,1 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1,1 p.p. na przestrzeni miesiąca.

Najnowszy sondaż partyjny. Partia Grzegorza Brauna w Sejmie, nie ma PSL i Polski 2050

Do Sejmu dostałaby się też partia Grzegorza Brauna. Na Konfederację Korony Polski chce głosować 5,1 proc. uczestników badania. To pierwszy raz, kiedy to ugrupowanie jest brane pod uwagę w sondażu tej pracowni. Sprawdzono też jak radzi sobie Trzecia Droga po politycznym rozwodzie. Na Polskę 2050 zamierzałoby oddać głos 4,6 proc. ankietowanych, a na Polskie Stronnictwo Ludowe równe cztery proc. Te wyniki nie dają jednak gwarancji przekroczenia progu wyborczego.

Co ciekawe obie partie pod szyldem Trzeci Drogi mogły liczyć na sześć proc. poparcia. Taki wynik nie dawałby im jednak miejsca w Sejmie, gdyby startowali jako koalicja, bo próg wynosi wtedy osiem proc. W najnowszym badaniu uwzględniono również partię Razem, którą wskazało 3,9 proc. respondentów. 3,2 proc. Polaków nie potrafiło jednoznacznie ocenić swoich preferencji partyjnych.

Badanie IBRiS zrealizowano od 23 do 24 czerwca 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. pełnoletnich Polaków.

Czytaj też:

Katarzyna Piekarska dla „Wprost”: Nie czuję, że Tusk się wypala. To wizjonerCzytaj też:

Szefowa MEN najgorszym ministrem według Polaków. Założyciel Akcji Uczniowskiej poszedł krok dalej