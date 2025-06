Niemcy przerzucają migrantów do Polski? Stanowcza odpowiedź rzecznika MSWiA

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poinformowali 27 czerwca, że w ciągu ostatniej doby odnotowali prawie 130 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W rejonie służbowej odpowiedzialności placówki SG w Białowieży 11-osobowa grupa migrantów próbowała przeprawić się przez graniczną rzekę Przewłoka.

SG o sytuacji na granicy Polski. Natychmiastowa reakcja służb na działanie migrantów

Reakcja naszych służb była natychmiastowa. Trzech obcokrajowców wycofało się w głąb Białorusi, a pozostałych ośmiu zostało po chwili zatrzymanych. Czynności związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji prowadzone były także przez funkcjonariuszy z placówek Straży Granicznej w Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Narewce.

Wśród cudzoziemców usiłujących przekroczyć wbrew przepisom granicę Polski i Białorusi były osoby pochodzące z Etiopii, Erytrei, Pakistanu oraz Afganistanu. Od początku nowego roku w Podlaskim Oddziale SG granicę nielegalnie usiłowały pokonać osoby pochodzące z około 30 krajów. Z kolei jeśli chodzi o próby nielegalnego przedostania się do naszego kraju wbrew przepisom, to tylko w czerwcu było ich ok. 3,7 tys.

Jacek Dobrzyński ostrzega przed dezinformacją

„Stwierdzenie, że Niemcy przerzucają migrantów do Polski, jest nieprawdziwe. Kto to ogłasza ten perfidnie sieje dezinformację. W tej sytuacji mamy do czynienia w większości z cudzoziemcami, którzy przebywali na terenie Polski (większość z nich legalnie) i którzy następnie próbują wjechać do Niemiec, ale w wyniku kontroli granicznej otrzymują odmowę wjazdu do tego państwa” – stwierdził z kolei rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Jacek Dobrzyński kontynuował, że „strona niemiecka informuje Straż Graniczną o fakcie odmowy wjazdu danego cudzoziemca, a funkcjonariusze podejmują stosowne czynności, w tym wnioskują do sądów o umieszczenie cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach, jeśli spełnione są ku temu przesłanki”.

Polska przekazała Litwie 241 migrantów. Rzecznik MSWiA: System zabezpiecza interesy polskiej strony

„Wobec cudzoziemca, któremu udowodniono przyjazd do Polski z innych państw, w szczególności krajów bałtyckich, Straż Graniczna podejmuje działania readmisji do tych państw. W okresie od 1 stycznia do 25 czerwca 2025 r. Polska przekazała na Litwę 241 migrantów. System ten w pełni zabezpiecza interesy polskiej strony. Jest sprawdzony i skuteczny” – podsumował rzecznik MSWiA. Wpis zamieszczono też wcześniej na mediach społecznościowych resortu.

„Całkowicie fałszywe są powielane doniesienia o rzekomym »buncie« funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG przy granicy polsko-niemieckiej. Swoje zadania wykonują oni na podstawie i w granicach prawa. Nie ma żadnego uzasadnienia podważanie ich zaangażowania w wykonywanie codziennych obowiązków” – przekonywała z kolei Straż Graniczna.

