Skandal podczas zakończenia roku. Interweniowała policja

Cała sprawa rozpoczęła się od niepokojących wiadomości, które zaczęły krążyć wśród uczniów I LO w Nowogardzie. Nadawcą był jeden z uczniów, który za pośrednictwem komunikatorów internetowych wysyłał do znajomych groźby sugerujące możliwość ataku na szkołę. Ich treść nie została oficjalnie ujawniona, ale była na tyle poważna, że przedstawiciele placówki nie mieli wątpliwości co do konieczności rezygnacji z uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Dyrekcja szkoły o groźbie natychmiast powiadomiła służby.

– Zawiadomienie dotyczyło kierowania gróźb karalnych przez jednego z uczniów nowogardzkiego liceum. W związku z uzasadnionym podejrzeniem zagrożenia życia i zdrowia podjęto czynności mające weryfikację posiadanych informacji oraz sprawdzenia szkoły pod kątem obecności materiałów wybuchowych – poinformowała st. post. Martyna Kowalska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Ewakuacja, przeszukanie, napięcie

Do szkoły wezwano funkcjonariuszy. W czwartek, dzień przed planowanym zakończeniem roku szkolnego, budynek przy ul. Wojska Polskiego 6 został dokładnie przeszukany przez policyjnych specjalistów. Sprawdzano nie tylko wnętrza, ale także okolice placówki, poszukując ewentualnych niebezpiecznych materiałów. Jak ustalono, zagrożenia nie ujawniono.

Jednak sama groźba i konieczność przeprowadzenia działań sprawiły, że władze szkoły postanowiły nie ryzykować i zrezygnowały z organizacji uroczystości zakończenia roku szkolnego, która miała odbyć się w piątek.

Uczeń zatrzymany. Nieletni bez aresztu

Jak się okazało, autor gróźb, uczeń pochodzący z powiatu goleniowskiego, nie przebywał już w Nowogardzie. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji na terenie Krakowa. Choć sytuacja wywołała poważny niepokój, sąd rodzinny nie zdecydował się na zastosowanie aresztu.

– Decyzją sądu rodzinnego w Goleniowie wobec nieletniego zastosowano środek nieizolacyjny w postaci nadzoru kuratora – przekazała st. post. Martyna Kowalska, cytowana przez Radio Szczecin.

To oznacza, że nastolatek pozostanie pod kontrolą sądu i kuratora, ale nie trafi do placówki zamkniętej. Dalszy bieg sprawy będzie zależał od ustaleń postępowania prowadzonego przez sąd rodzinny.

Dwie szkoły, jedno zagrożenie

W budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Nowogardzie mieści się nie tylko I Liceum Ogólnokształcące, ale również Szkoła Podstawowa nr 1. Obie placówki miały tego samego dnia zorganizować uroczystości kończące rok szkolny. Decyzja o ich odwołaniu objęła więc nie tylko uczniów liceum, ale także młodsze dzieci z podstawówki.

Dyrekcja szkoły nie pozostawia wątpliwości co do priorytetów.

– Odwołaliśmy zakończenie roku z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, bo to jest dla nas najważniejsze – podkreśliła Karina Surma, dyrektor I LO w Nowogardzie.

Świadectwa bez uroczystości

Dyrekcja I LO uspokaja uczniów i rodziców: rozdanie świadectw nie zostało anulowane, jedynie przesunięte w czasie. Uczniowie mogą je odbierać indywidualnie.

– Jeśli ktoś potrzebuje świadectwa wcześniej, to może osobiście pojawić się w szkole i je odebrać – zapewnia szkoła.

