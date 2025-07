Incydent na żywo w TV Republika. Przechodzień przerwał reporterowi. Nie było miło

Relacja TV Republika sprzed siedziby KPRM miała na celu przybliżenie widzom decyzji zapadających podczas sztabu kryzysowego. Spotkanie zostało zwołane w związku z trudnymi warunkami pogodowymi, które w ostatnich dniach nawiedziły wiele regionów Polski. Według relacji pracownika TV Republika dziennikarze tej stacji nie zostali wpuszczeni na teren budynku, mimo że obecni byli tam przedstawiciele innych redakcji.

– Po raz kolejny operatorzy telewizji Republika nie zostali wpuszczeni na sztab kryzysowy. Jesteśmy prawdopodobnie jedyną telewizją, która została tak potraktowana. Dwa niezależne sądy uznały takie zachowanie za warte ścigania przez prokuraturę. Dzieje się to w momencie, gdy rzetelna informacja jest ważnym elementem zabezpieczenia zdrowia i życia ludności. Sprawę ponownie zgłaszamy prokuraturze – napisał na platformie X Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny stacji.

To nie pierwszy raz, gdy TV Republika sygnalizuje problemy z dostępem do informacji. Stacja już wcześniej podnosiła ten temat, sugerując, że jest celowo pomijana przez instytucje państwowe z powodu swojego profilu ideowego.

Awantura przed kamerą

Podczas relacji na żywo doszło do nieoczekiwanego incydentu. Jeden z przechodniów, który zauważył kamerę stacji, zdecydował się przerwać nagranie. Zbliżył się do prezentera, który w tym czasie mówił do kamery o braku możliwości wejścia do siedziby rządu. Mężczyzna zaczął komentować sytuację w sposób nieprzychylny wobec dziennikarza.

– Proszę nie przeszkadzać – zwrócił się do niego pracownik TV Republika.

Na to przechodzień odpowiedział dosadnie: – Kłamiesz k**a.

Dziennikarz próbował kontynuować pracę, apelując o spokój: – Proszę odejść, my tu pracujemy (...) Mógłby pan nam nie przeszkadzać.

Przechodzień nie dał jednak za wygraną: – Nie mógłbym, bo oszukujesz ludzi.

Doszło do krótkiej, lecz intensywnej wymiany zdań. Prezenter próbował dowiedzieć się, dlaczego jego rozmówca tak stanowczo sprzeciwia się obecności ekipy TV Republika.

– Dlaczego pan nam przeszkadza? – zapytał.

Odpowiedź była równie stanowcza jak wcześniejsze komentarze: – Bo kłamiesz i ściemniasz.

twitterCzytaj też:

Anna Popek z nową rolą w TV Republika. Jej program będzie nadawany po północyCzytaj też:

Kontrowersyjna decyzja Dudy. Byli reporterzy TVP z czasów PiS odznaczeni Srebrnymi Krzyżami Zasługi