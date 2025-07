Kuria ostrzega wiernych przed księdzem. Wymowny komunikat

O ojcu Danielu Galusie z Czatachowy (na Śląsku) co jakiś czas robi się głośno. W 2020 roku głosił on, że „pandemia nie istnieje” – jak informował portal Onet. Niedługo później z jego słowami zgodzić miał się rzekomo arcybiskup Wacław Depo – podczas jednej z prywatnych rozmów, która zrelacjonowana została niedoszłemu członkowi Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (paulini). Warto przy tej okazji wspomnieć, że to właśnie metropolita częstochowski w pierwszej połowie 2022 r. objął karą suspensy ks. Galusa.

Kuria częstochowska zaprzeczyła, by abp Depo kiedykolwiek zgodził się z niegdyś jednym z najpopularniejszych duchownych w kraju. Rzecznik prasowy hierarchy kościelnego – ks. Mariusz Bakalarz – w rozmowie z Onetem mówił też, dlaczego Galus został ukarany. Chodziło o nieposłuszeństwo wobec decyzji biskupa, Stolicy Apostolskiej i fałszywe oskarżenia pod adresem swojego ordynariusza.

O. Galus nie przejmuje się jednak podjętymi przeciwko niemu decyzjami. Zaprosił niedawno wiernych na organizowane przez siebie w Twierdzy Łomża Fort II spotkanie ewangelizacyjne pod hasłem „Jezus żyje”. Dojdzie do niego na początku sierpnia. Zaniepokojona działalnością ks. Galusa kuria wydała ws. komunikat.

Spotkanie ewangelizacyjne ks. Daniela Galusa. Kuria ostrzega przed uczestnictwem

„Łomżyńska kuria diecezjalna informuje, że spotkanie (...) organizowane (...) przez suspendowanego ks. Galusa nie jest modlitwą Kościoła katolickiego, a zwykłą posługą, którą duchowny wykonuje tylko we własnym imieniu” – pisze ks. Janusz Aptacy, wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa ogólnego.

W komunikacie z 16 lipca przypomina, że 29 marca 2022 r. mieszkaniec Czatachowy „trwa w karze suspensy nałożonej przez metropolitę częstochowskiego”. „ Kara ta obejmuje zakaz wypełniania wszystkich funkcji związanych z przyjętymi święceniami (a zatem sprawowania sakramentów i sakramentaliów oraz głoszenia słowa Bożego), a także zakaz używania stroju duchownego” – czytamy.

„Przypominamy, że sprawowane przez suspendowanego duchownego sakramenty – w tym msza święta – są niegodziwe, pozbawione łaski. W przypadku zaś sakramentalnej spowiedzi czy małżeństwa, sakramenty te są nieważne, bowiem ksiądz oprócz święceń potrzebuje także jurysdykcji, czyli władzy do udzielania rozgrzeszenia oraz asystowania przy zawarciu małżeństwa” – zaznacza ks. Aptacy.

„Zamiast chwały Bożej może zaowocować rozbiciem Kościoła”

Wikariusz biskupi w imieniu kurii „przestrzega przed uczestnictwem” w spotkaniu z ks. Galusem. „Zamiast chwały Bożej i pożytku duchowego może zaowocować ono ujmą i rozbiciem Kościoła” – ocenia autor komunikatu opublikowanego na stronie diecezji.

