ZUS ma kłopot z odzyskiwaniem świadczeń od cudzoziemców. Banalne powody

Stojąc na sejmowej mównicy i zwracając się do opozycji premier Donald Tusk na początku czerwca zaskoczył Polaków mówiąc: – Ile trzeba mieć w sobie bezczelności, żeby najpierw stworzyć system bez żadnej kontroli, totalnie otwarty i bezradny wobec prób nadużycia, a później z tej mównicy krytykować tych, którzy ten system skutecznie uszczelniają.

Dodał, że toczy się aż 52 tys. postępowań o zwrot nienależnie pobranych przez cudzoziemców świadczeń 800+, „Dobry Start” i rodzinny kapitał opiekuńczy. Łącznie to około 30 mln zł. Do tej pory odzyskano tylko 11,6 proc. z nich. Jakie są szanse na odzyskanie reszty pieniędzy? W najlepszym przypadku nikłe, zwłaszcza, że 90 proc. spraw może w tym roku zostać umorzona z powodu przedawnienia.

Kiedy ZUS wstrzymuje lub odbiera świadczenia?

W 2024 roku wstrzymano wypłatę świadczeń 40 tysiącom osóboraz uchylono prawo do świadczenia dla 20 tysięcy beneficjentów, głównie z powodu opuszczenia przez nich terytorium Polski bez zamiaru powrotu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmienić lub uchylić prawo do świadczenia wychowawczego 800+, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna, lub kiedy wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego:

przyznanie świadczenia na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów,

świadome wprowadzenie w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,

wypłacenie świadczenia osobie innej niż osoba, której świadczenie zostało przyznane,

wypłacenie świadczenia mimo braku prawa do tego świadczenia.

ZUS ma mało czasu na działanie

Na odzyskanie świadczeń ZUS ma trzy lata. Jak podał dziennik „Rzeczpospolita”, w 2025 roku przedawni się około 36 tysięcy takich spraw. Z tej puli najwięcej spraw dotyczy roku 2022 – ponad 35 tysięcy. Znacznie mniej, bo 12,5 tysiąca dotyczy roku 2023, a w 2024 roku liczba nowych postępowań spadła do blisko 4 tysięcy.

Zapytany przez Wprost.pl ZUS wyjaśnił, że w przypadku cudzoziemców nieprzebywających pod wskazanym adresem, ale również w przypadku, gdy adresu nie da się ustalić, lub osób niezatrudnionych w Polsce, „pojawiają się ograniczenia lub wręcz niemożność podjęcia działań windykacyjnych” z tak błahych powodów, jak brak możliwości doręczenia decyzji.

Dla ZUS jest to „przeszkoda obiektywna”, ale ubezpieczyciel ma nadzieję, że sytuacja jeszcze może ulec zmianie, kiedy cudzoziemiec ponownie przyjedzie do Polski. W przypadku kiedy cudzoziemcy przebywają na terenie państw Unii Europejskiej lub państw stowarzyszonych, ZUS może się przynajmniej zwrócić do bliźniaczych instytucji z prośbą o ustalenie adresu.

Brak złudzeń – trwa dalsze uszczelnianie systemu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany mające na celu uszczelnienie systemu świadczeń. W 2024 roku obywatelom Ukrainy wypłacono ponad 2,8 miliarda złotych z tytułu 800+ na 292 tysiące ukraińskich dzieci. Druga w kolejności nacja – Białorusini – otrzymała świadczenia na 24 tysiące dzieci.

Od czerwca 2025 roku świadczenie zostało połączone z korzystaniem dzieci cudzoziemców z polskiego systemu edukacji. Następnym krokiem będzie połączenie wypłaty 800 zł na dziecko z pracą rodzica w Polsce.

