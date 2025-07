Bakteria, nie toksyna. Cholera u seniorki ze Stargardu, blisko 100 osób pod nadzorem

Obecnie trwają specjalistyczne badania, które mają określić, czy wykryty u kobiety przecinkowiec cholery należy do szczepu toksynotwórczego, czyli zdolnego do wywoływania ciężkich objawów chorobowych. Jak zaznaczył prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, obecnie wykryto jedynie obecność bakterii – toksyna nie została jeszcze potwierdzona.

Profesor zapewnił, że jest to przypadek, do którego służby podchodzą z odpowiedzialnością i ostrożnością.

Bakteria bez toksyny. Ale zagrożenie wciąż realne

Cholera wywoływana jest przez bakterie Vibrio cholerae, które występują w dwóch formach: z toksyną oraz bez niej. Jak wyjaśnił ekspert, również szczepy nietoksynotwórcze mogą powodować poważne objawy, zwłaszcza u osób starszych lub z obniżoną odpornością. U hospitalizowanej kobiety wystąpiła między innymi ostra biegunka.

Co istotne, szczepy nietoksyczne tej bakterii były już wcześniej znajdowane w Polsce – zwłaszcza w wodach słodkich. Jednak tego typu zakażenia są rzadkością.

Jak doszło do zakażenia? Trwa dochodzenie epidemiologiczne

Według doktora Pawła Grzesiowskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego, bakteria została potwierdzona w dwóch niezależnych testach. Pacjentka przebywała najpierw w szpitalu w Stargardzie, a następnie została przeniesiona do oddziału zakaźnego w Szczecinie.

Grzesiowski zaznaczył, że kobieta nie podróżowała za granicę, nikt z jej otoczenia także. To istotne, ponieważ cholera zwykle jest infekcją „zawleczoną” z rejonów tropikalnych. Obecnie analizowane są możliwe źródła zakażenia – podejrzenie pada między innymi na skażoną wodę lub żywność, która miała kontakt z patogenem.

Zespół sanepidu już rozpoczął pobieranie próbek ze środowiska, w którym mieszkała pacjentka.

Służby reagują. Kwarantanna i nadzór epidemiologiczny

W ramach środków ostrożności 26 osób trafiło na kwarantannę, w tym 20 pracowników medycznych, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażoną. Dodatkowo ponad 85 osób zostało objętych tak zwanym nadzorem epidemiologicznym. Mają one obowiązek natychmiastowego zgłaszania jakichkolwiek objawów sugerujących zakażenie.

Cholera to poważna choroba zakaźna przenoszona głównie przez skażoną wodę i żywność. Objawia się ostrą biegunką, wymiotami i szybkim odwodnieniem, co może prowadzić do śmierci, jeśli nie zostanie podjęte leczenie. Terapia opiera się głównie na intensywnym nawadnianiu, w ciężkich przypadkach także na antybiotykoterapii.

Eksperci przewidują, że podobne przypadki mogą w przyszłości występować częściej – zarówno z powodu lepszego wykrywania patogenów, jak i postępujących zmian klimatycznych, które sprzyjają ich rozprzestrzenianiu.

Czytaj też:

Dramat seniorów na SOR-ach. „Następnym razem nie dzwoń po karetkę. Ja już nie chcę”Czytaj też:

Pierwszy przypadek cholery w Polsce od 6 lat. Grzesiowski: To ultrarzadka choroba w Polsce, do tej pory była wyłącznie zawlekana