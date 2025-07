Poniedziałkowa pogoda zaskoczy. Najpierw żar z nieba, później niebezpieczne zjawiska

Wieczorem i nocą niebezpieczne zjawiska obejmą kolejne regiony. Eksperci ostrzegają: to będzie jeden z najbardziej dynamicznych dni tego miesiąca.

Upał rozkręci się od rana

Początek dnia nie zapowiada pogorszenia pogody. W całym kraju poranek przyniesie dużo słońca, a temperatura zacznie szybko rosnąć. Jedynie północny wschód może być miejscami spowity przejściowymi mgłami lub zamgleniami, jednak nie wpłynie to znacząco na pogodę w ciągu dnia.

Wczesne godziny przedpołudniowe będą zapowiedzią nadchodzących upałów. W głębi kraju słupki rtęci osiągną 27–30℃. na Śląsku oraz w rejonach Tarnowa i Nowego Sącza temperatura wzrośnie nawet do 31–32℃. Nad morzem i na Podlasiu będzie nieco chłodniej, około 25–26℃. Wysokie wartości utrzymają się również po zachodzie słońca – nocą termometry wskażą od 14 do 18℃. a na Roztoczu nawet 19℃. Jedynie na Podhalu zrobi się nieco chłodniej – około 13℃.

Burzowy front nadciąga z zachodu

Wraz z rosnącym upałem wzrośnie także niestabilność atmosferyczna. Już w godzinach popołudniowych pogoda zacznie się gwałtownie zmieniać. W pasie rozciągającym się od Pomorza Zachodniego przez Ziemię Lubuską, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, aż po Śląsk i Tatry prognozowane są burze – początkowo rozproszone, później organizujące się w większe układy konwekcyjne.

Im bliżej granicy z Niemcami i Czechami, tym większe będzie ryzyko wystąpienia zjawisk o charakterze nawałnicowym. Prognozy przewidują bardzo silne porywy wiatru, osiągające nawet 90 km na godz., intensywne opady deszczu sięgające 20–40 mm oraz możliwość wystąpienia gradu. Niewykluczone jest również powstanie superkomórek burzowych – szczególnie groźnych formacji niosących ze sobą skumulowane zagrożenia atmosferyczne.

Gdzie jeszcze bezpiecznie?

Wschodnia część Polski przez większą część dnia pozostanie wolna od burz. Mieszkańcy Podlasia, Warmii, Mazur, Pomorza Środkowego i Wschodniego, centrum kraju, Roztocza, Podkarpacia oraz wschodniej Małopolski mogą liczyć na kontynuację słonecznej i suchej pogody. Jednak również tutaj wzrost temperatury i wysoka wilgotność powietrza sprawią, że odczucie gorąca i parności będzie bardzo dokuczliwe.

Noc niespokojna – z wyjątkiem północnego wschodu

Nadchodząca noc z poniedziałku na wtorek nie przyniesie większej ulgi. Tylko na północnym wschodzie, a po północy także miejscami na krańcach południowo-zachodnich, możliwe są rozpogodzenia i wyraźne uspokojenie pogody. W pozostałych częściach kraju wciąż dominować będzie duże zachmurzenie oraz przelotne bądź ciągłe opady deszczu. Burze mogą nadal występować, zwłaszcza na zachodzie, częściowo w centrum i na północnym zachodzie kraju.

Miejscami spadnie kolejne 20–40 mm wody, co może doprowadzić do lokalnych podtopień. W burzach nadal możliwe będą opady gradu oraz porywy wiatru o prędkości do 70–90 km na godz. Warunki do podróżowania i przebywania na zewnątrz w takich okolicznościach będą bardzo trudne i potencjalnie niebezpieczne.

Biometeorologiczne ostrzeżenie

Poniedziałkowe warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Wysokie temperatury, parność oraz burze sprawią, że wiele osób może odczuwać pogorszenie samopoczucia – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Osoby starsze, dzieci oraz pacjenci z chorobami serca i układu oddechowego powinni zachować szczególną ostrożność, unikać przebywania na słońcu w godzinach szczytowych i zadbać o odpowiednie nawodnienie.

Wiatr początkowo będzie słaby i umiarkowany, zmienny. Dopiero po przejściu burzowego frontu skręci na kierunki zachodnie i miejscami może się nasilać. Utrudnienia mogą wystąpić w komunikacji – zwłaszcza w ruchu lotniczym, drogowym i kolejowym.

Czytaj też:

Grzybiarze, szykujcie koszyki – nadchodzi leśny urodzaj. Oto wskazówki prosto z lasuCzytaj też:

Plaża, latarnia morska i brak parawanów. Ta wioska nad morzem jest magiczna