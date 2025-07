MEN likwiduje flagowy pomysł Czarnka. PiS nie protestowało

Od września 2022 roku nauczyciele mają obowiązek poświęcenia jednej godziny tygodniowo na konsultacje dla uczniów i rodziców. Jest to czas, który oddają szkole nieodpłatnie, ta godzina nie wlicza się do pensum. Nietrudno więc odgadnąć, jakie było nastawienie nauczycieli do tzw. godzin czarnkowych.

Barbara Nowacka wycofuje się z pomysłu Przemysława Czarnka

Od początku podkreślano, że dodatkowa godzina na konsultacje to „strata czasu”, „fikcja” oraz „wyraz braku zaufania do nauczycieli”. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podczas kampanii prezydenckiej zapowiadała, że wycofa ten pomysł swojego poprzednika. Ostatecznie jednak nauczycielom przyszło chwilę poczekać.

Dopiero w poniedziałek 21 lipca, podczas posiedzenia komisji edukacji, połączonej z komisją deregulacyjną, problem „godzin czarnkowych” poruszono na poważnie. – Ta godzina się nie sprawdziła – podkreślała minister Nowacka. – Szanowni państwo, nauczyciele są dostępni dla rodziców i uczniów od rana do wieczora – zwracała uwagę.

„Godziny czarnkowe” znikną ze szkół. PiS nie protestuje

Minister edukacji narodowej krytykowała rozwiązanie Czarnka za wprowadzanie „dodatkowej biurokracji” i mówiła, że jest niewygodne dla dyrektorów szkół. Zaznaczała wreszcie, że większość rodziców i tak nie wiedziała o czymś takim i nie korzystała z dodatkowej godziny na konsultacje.

Na pierwsze czytanie nowelizacji ustawy, w której wykreślano „godziny czarnkowe” poświęcono zaledwie kilka minut. Nikt nie zgłosił uwag i nie przeprowadzono dyskusji, protestów nie było słychać nawet z ław PiS. Za przyjęciem projektu zagłosowało 21 posłów, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się siedem osób.

