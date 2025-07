Ukryty tunel, duch księżnej i broń atomowa. Tu ma się znajdować złoty pociąg

Legenda o złotym pociągu wywołuje przyspieszone bicie serca u poszukiwaczy skarbów. Za sprawą tajemniczej grupy badaczy ukrywającej się pod nazwą „Złoty pociąg 2025”, w Polsce na nowo wybuchła gorączka złota.

Złoty pociąg zlokalizowany. To tylko jedna z tajemnic Zamku Książ

Potencjalni odkrywcy przekonują, że wpadli na trop trzech wagonów towarowych. Z ich ustaleń wynika, że mają się one znajdować w tunelu, który biegnie w stronę Zamku Książ na Dolnym Śląsku. Badacze starają się aktualne uzyskać pozwolenia na przeprowadzenie prac m.in. od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Jak się okazuje, sam Zamek Książ, położony na Pogórzu Wałbrzyskim, skrywa w sobie znacznie więcej tajemnic, niż potencjalny tunel ze złotym pociągiem.

Zamek Książ powstał w XIII wieku. Jego historia jest wyjątkowo burzliwa. Na przestrzeni lat przechodził z rąk do rąk i wielokrotnie ulegał zniszczeniu. Wśród właścicieli zamku znaleźli się m.in. Piastowie, Jagiellonowie czy królowie czescy z dynastii Luksemburgów.

Jako pierwszy do zmiany charakteru zamku przyczynił się Goerg von Stein. To właśnie ten dowódca, który pracował dla węgierskiego króla Macieja Korwina, w ogromnym stopniu przyczynił się do zmiany charakteru twierdzi z obronnej na mieszkaniową.

Duch księżnej i broń atomowa. Zamek Książ skrywa liczne tajemnice

W 1943 roku władze III Rzeszy podjęły decyzję o zakupieniu twierdzy i przejęciu jej z rąk rodziny Hochbergów. Rok później rozpoczęto prace nad przekształceniem Zamku Książ w jedną z kwater Adolfa Hitlera, za co odpowiedzialna była nazistowska paramilitarna organizacja „Todt”.

W maju 1944 roku na terenie zamku funkcjonowała filia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W tym okresie zdecydowana większość zabytkowego wystroju twierdzy została całkowicie zniszczona.

Przedstawiciele III Rzeszy m.in. zbudowali głęboki na 40 metrów szyb windowy oraz stworzyli sieć tuneli i podziemny schron. Prace nad tzw. Projektem Riese były prowadzone także w Górach Sowich.

Część ekspertów uważa, że ten podziemny kompleks miał być wykorzystywany jako depozyt cennych przedmiotów i dokumentów, ale również miał służyć jako fabryka sprzętu wojskowego i miejsce do prowadzenia badań nad bronią atomową.

W tym czasie – według legend – zamek miał nawiedzać duch księżnej Daisy, żony Hansa Heinricha X, którą w 1940 roku zmuszono do opuszczenia posiadłości.

W latach 1945-1946 zamek przejęły wojska radzieckie. W tym czasie zagubione zostały m.in. obejmujące blisko 64 tys. tomów zbiory Książańskiej Biblioteki Majorackiej. Najprawdopodobniej wywieziono je do ZSRR.

Nie tylko złoty pociąg. Tajemnice Zamku Książ

Po zakończeniu wojny twierdza w Wałbrzychu była traktowana jako spuścizna po III Rzeszy, przez co wielokrotnie dochodziło do kradzieży.

Dopiero w latach 1956-1962 sprawą zainteresował się Wojewódzki Konserwator Zabytków z Wrocławia, który doprowadził do stopniowego zabezpieczania twierdzy. W tym czasie pod Dziedzińcem Honorowym odkryto ogromny szyb windy wykopany przez hitlerowców. Został on zalany w 1967 roku.

Od 1971 roku w podziemiach twierdzy znajduje się Dolnośląskie Obserwatorium Geofizyczne. Zajęło ono miejsca, w których wcześniej były archiwa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy.

Sam Zamek Książ jest aktualnie jedną z najchętniej odwiedzanych przez turystów atrakcji na Dolnym Śląsku. Przez lata na zamku gościli m.in. Zygmunt Krasiński, car Mikołaj I Romanow oraz Winston Churchill. Uroki twierdzy docenił Jonathan Glazer, który kręcił w Wałbrzychu swój film „Strefa interesów”.

