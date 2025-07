Czarnek, Błaszczak i Ziobro. Sojusz wszystkich przeciw Morawieckiemu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał w ostatnich dniach powiedzieć, że wytypował już kandydata na przyszłego premiera. W partii spekuluje się, że mogą to być: Tobiasz Bocheński albo Przemysław Czarnek.

– Prezes lubi obu tych polityków. Z Czarnkiem niedawno przeszedł na „ty” i rozmawia z nim przynajmniej dwa razy w tygodniu – mówi polityk z obozu Zjednoczonej Prawicy.

Ale Tobiasz Bocheński ma jedną przewagę nad swoim popularnym w partii kolegą – nie stoi na czele żadnej frakcji, w związku z tym nie stanowi zagrożenia dla integralności partii.

– Czarnek sprawuje rząd dusz w klubie parlamentarnym, czuć, że wyrasta na naturalnego lidera, w związku z tym – jak to zwykle w partii bywa – ujawniają się jego przeciwnicy. Na razie Czarnek postępuje na tyle zręcznie, że prezes nic mu nie może zarzucić – dodaje nasz informator.

W tych spekulacjach nie wymienia się nazwiska byłego premiera. A mimo to Mateusz Morawiecki liczy, że przy sprzyjających wiatrach to jednak on może wrócić na stanowisko szefa rządu, gdyby PiS nie tworzyło koalicji z Konfederacją.